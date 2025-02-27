Corrientes compró 30 mil vacunas contra el dengue y amplió el grupo de beneficiarios

El Gobierno de Corrientes comunicó este jueves que adquirió un nuevo lote de dosis de la vacuna contra el dengue y que además, se amplió el grupo de personas que podrán recibirla.

De acuerdo con lo anunciado, el ministro de Salud, Ricardo Cardozo, detalló que la Provincia cuenta con un stock de 15 mil dosis de la vacuna contra el dengue y se espera la segunda tanda de esa compra, que alcanza, en total, las 30 mil ampollas con el fármaco.

A partir de este jueves las personas interesadas se podrán inscribir en la página vacunacion.corrientes.gob.ar

Cardozo explicó también que a partir de este turno de inscripción se podrán vacunar en forma gratuita las personas de entre 20 y 50 años de edad, siendo que en los periodos anteriores de aplicación de las dosis solo podían aquellos que tenían hasta 40 años.

Cabe remarcar que, para quienes tienen entre 41 y 50 años, está disponible la primera dosis únicamente.

“En esta temporada hubo un solo caso positivo, lo que, comparado al año anterior, nos indica que estamos mucho mejor", subrayó el jefe de la cartera sanitaria, quien subrayó que "siempre es un tema que nos ocupa, por eso, a través de los medios de comunicación seguimos dando recomendaciones a la población sobre cómo evitar criaderos de mosquitos en los hogares”.

Vale recordar que la Campaña de Vacunación contra el dengue inició el 10 de abril del 2024 y la lleva adelante el equipo de la Dirección de Inmunizaciones, a cargo de Marina Cantero.