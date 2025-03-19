Ampliaron el rango de edades para la vacunación contra el dengue: cómo inscribirse

El Gobierno de Corrientes dio a conocer este miércoles que ampliaron las edades de las personas que pueden aplicarse la vacuna contra el dengue en la provincia.

En este marco, detallaron que ahora se podrán inscribir personas de 15 a 59 años de edad.

El ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, comunicó que se decidió ampliar el rango etario de la Campaña de Vacunación contra el Dengue a personas de todas las localidades de la provincia, con o sin cobertura social.

“Aumentó el rango etario. Con el gobernador Gustavo Valdés, tomamos la decisión de comprar 30 mil dosis. Antes, era para personas de 20 a 50 años, ahora será de 15 a 59 años”, dijo el ministro de Salud, Ricardo Cardozo.

“Si bien en esta temporada tuvimos pocos casos, es una patología que siempre nos ocupa y por eso es importante que las personas se inscriban para recibir la vacuna”, indicó Cardozo.

“Por las temperaturas que tenemos en la provincia, es fundamental mantener los cuidados durante todo el año”, precisó y recordó eliminar los recipientes que puedan acumular agua y servir de criaderos de mosquitos.

COMO INSCRIBIRSE:

La inscripción para recibir la vacuna contra el Dengue se realiza en la página vacunacion.corrientes.gob.ar., el turno se recibe por correo electrónico y/o WhatsApp de la Dirección de Inmunizaciones de la Provincia.

Cabe mencionar que se encuentra disponible la primera dosis y en la capital, los puntos de vacunación se encuentran en el hospital de Campaña Escuela Hogar, Hospital Ángela I. de Llano y, en el interior en los hospitales de cada localidad.

Vale recordar que la Campaña de Vacunación contra el Dengue inició el 10 de abril del 2024 y la lleva adelante el equipo de la Dirección de Inmunizaciones, a cargo de Marina Cantero.