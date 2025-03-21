Trasladan a "Acaí", la yaguareté del Iberá que ahora estará en El Impenetrable

La Administración de Parques Nacionales (APN) y Rewilding Argentina trasladaron este jueves a "Acaí", una yaguareté hembra desde el Parque Nacional Iberá en Corrientes hasta el Parque Nacional El Impenetrable en Chaco. El objetivo es poder conservar y ampliar la especie en la región chaqueña, donde no se registran hembras silvestres desde 1990.

"Acaí" se convierte en la segunda yaguareté en ser trasladada como parte de un programa de conservación, tras el traslado de Miní, otra hembra que será liberada en El Impenetrable este lunes. Ambas yaguaretés nacieron en libertad en el Parque Nacional Iberá como parte de un proceso de reintroducción de la especie.

Este operativo para la conservación del yaguareté, no sólo es histórico sino que marca un precedente a nivel mundial al ser la primera experiencia de este tipo en el mundo. Es también el primer caso en que se realiza la captura y translocación de individuos silvestres entre dos Parques Nacionales de Argentina.

Cristian Larsen, presidente de la APN, expresó su orgullo por este avance, subrayando la importancia de seguir trabajando en la conservación activa, que no solo protege las especies, sino también las restaura e impulsa su reintroducción en ecosistemas donde han desaparecido.

“Con cada paso que damos renovamos el compromiso de seguir trabajando por nuestra fauna, con acciones concretas para protegerlos de la extinción”, aseguró Larsen.

La liberación de Acaí y las otras yaguaretés en la región chaqueña son cruciales, ya que representan un esfuerzo fundamental para restaurar la población de la especie en una región históricamente afectada por la caza furtiva y la pérdida de hábitat.

Los animales translocados llevan collares con dispositivos VHF y GPS, lo que permite monitorear su adaptación y asegurar su supervivencia en el nuevo entorno.

Este esfuerzo de conservación es un ejemplo claro de la colaboración entre la APN, Rewilding Argentina y las provincias de Chaco y Corrientes, que trabajan juntos para garantizar un futuro sostenible para el yaguareté, una de las especies más emblemáticas y amenazadas de América Latina.