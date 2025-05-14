¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

YPF Club de Regatas Corrientes La Libertad Avanza
YPF Club de Regatas Corrientes La Libertad Avanza
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
CORRIENTES

La comisión organizadora del 38° Encuentro Plurinacional presentó su logo oficial

Se trata del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianxs, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries, a realizarse en noviembre.

Por El Litoral

Miércoles, 14 de mayo de 2025 a las 12:17
Fotografía: Cacho Monzón

La Comisión Organizadora del 38° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianxs, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries presentó este miércoles el  logo oficial del evento en que la provincia de Corrientes será sede.

La presentación se realizó a las 10 de este miércoles en la plaza 25 de Mayo. La edición de este año se realizará el 22, 23 y 24 de noviembre.

Fotografía: Cacho Monzón

Cabe destacar que el pasado 24 de abril la Honorable Cámara de Senadores de Corrientes declaró de interés la iniciativa. 

Paralelamente se realizan actividades anexas al encuentro. El martes se desarrolló una charla en el Centro Cultural Universitario (CCU), en coordinación a la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la UNNE, donde disertaron Liz Ailin Alcaraz, Karina Cardozo, Martina Vargas, Sofía Domínguez, Caro Zapata y tuvo como moderadora  a Maiara García Dalurzo.

Fotografía: Cacho Monzón

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD