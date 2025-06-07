Corrientes reunirá al sector forestoindustrial de todo el país en una Exposición

Del 26 al 28 de junio, Corrientes será sede de una exposición estratégica que busca posicionar a la provincia como referente nacional e internacional en el desarrollo forestal y forestoindustrial.

El evento, organizado por el Gobierno de Corrientes, reunirá durante tres jornadas a representantes del sector público y privado, referentes internacionales y empresas líderes, con el objetivo de mostrar el potencial productivo y tecnológico de la provincia. La cita será en Ituzaingó, en el predio donde avanza el desarrollo del Parque Industrial y muy cerca del futuro puerto exportador, una ubicación clave que refleja el perfil logístico e industrial de la zona.

Venimos desde hace tiempo trabajando en esta iniciativa, porque queremos visibilizar a la provincia de Corrientes como un territorio forestal por excelencia y un potencial de crecimiento que concentra grandes oportunidades, al considerar que contamos con la mayor cantidad de hectáreas implantadas de forestación, de las cuales el 50% están certificadas. Eso hace que sea un terreno favorable para que las industrias se puedan instalar en la provincia de Corrientes, donde la competitividad aparece como un factor fundamental”, consideró Mariel Gabur, ministra de Industria, Comercio y Trabajo de la provincia.

La cartera industrial correntina, junto con el Ministerio de Producción, se dedican a ultimar detalles y a impulsar la participación de asistentes públicos y privados a la Exposición, que llegó para ser un evento fijo en la agenda clave del sector de cara al futuro.

“Hay que sumar el impulso del gobierno a generar oportunidades para industrias que agregan valor a la forestación, tuvimos en los últimos años el crecimiento industrial más importante del sector forestal en la provincia de Corrientes”, aseguró la funcionaria, al recordar el desembarco de grandes capitales para instalar un mega aserradero y tres plantas de generación de energía a partir de biomasa y parques industriales exclusivos para el procesamiento de la materia prima forestal de la región.

“Al gobernador Gustavo Valdés le pareció oportuno trabajar también en visibilizar ese liderazgo que muestra Corrientes en el sector y las oportunidades de desarrollo que representa, con la organización de una Exposición”, apuntó Gabur.

Muestras dinámicas, en un lugar clave

Del 26 al 28 de junio, se llevará a cabo el evento que reunirá a referentes del sector público, privado y de la comunidad internacional, “con el objetivo de promover el intercambio de conocimientos, la generación de oportunidades de inversión y el fortalecimiento de una matriz productiva sustentable”, detalla la convocatoria.

El acto de inauguración oficial tendrá lugar el miércoles 26 de junio a las 12:00 y contará con la participación de autoridades nacionales y provinciales, entre ellas, el gobernador Gustavo Valdés, en un predio donde además avanzan las obras del Parque Industrial y también se construye muy cerca el futuro puerto exportador de Ituzaingó.

Durante los tres días de actividad, se presentarán casos de éxito, avances tecnológicos, proyectos de desarrollo e iniciativas vinculadas al agregado de valor, empleo verde y sostenibilidad en el sector.

“El parque Industrial de Ituzaingó tiene la particularidad de tener forestación implantada en el lugar, y eso permitirá la realización de una exposición dinámica. Varios de los expositores son empresas que fabrican y comercializan maquinaria para la industria y los procesos de cosecha, así que se podrá ver la tecnología actuando en vivo. Eso es muy atractivo para aprender y también para que los interesados puedan ver cómo funcionan las máquinas que le pueden ser útiles para su actividad”, explicó la Ministra. Además, en esos tres días podrán exponerse “casos de éxito que tienen que ver con los negocios forestoindustriales, así como avances tecnológicos, proyectos de desarrollo, empleo verde e iniciativas vinculadas con el agregado de valor”, anticipó.

En esta agenda, la producción de energía renovable a partir de biomasa que posiciona a Corrientes con la generación del 22% de la energía total que consume la provincia marca también un hito para la realización de la Exposición. “Tenemos dos de estas plantas radicadas en el paraje San Alonso, una en Santa Rosa y próximamente se habilitará una cuarta en Ituzaingó”, recordó Gabur.

Con unas 550 mil hectáreas implantadas en la actualidad, “hay una gran masa forestal que ya se está industrializando en Corrientes, con una gran salida hacia la exportación, pero aún nos queda muchísimo por industrializar y muchas más hectáreas por forestar: tenemos una capacidad de ampliar las hectáreas implantadas hasta 2 millones”, apuntó la Ministra.

Un evento para crecer

La primera edición de la Exposición es organizada e impulsada por el gobierno de la provincia, con la intención de posicionarlo en una agenda del sector que perdure en el tiempo y sea respaldado por el sector privado. “Esperamos que puedan contar con este punto de encuentro, para buscar impulso para el desarrollo económico regional”, sostuvo la titular de la cartera industrial. “En esa oportunidad, la puesta del evento está asumida por el gobierno de la provincia, que hace el esfuerzo por posicionar la Expo, pero esperamos que luego se siga repitiendo cada año con el respaldo privado”, apuntó.

Tres jornadas intensas

Tras la inauguración, prevista para el 26 de junio, habrá primero un acto formal para abrir el evento, que será seguido de una recorrida por el predio. Luego se realizará un panel institucional en la sala plenaria, con gobernadores invitados de provincias forestales y los que integran la Región Litoral. Del mismo modo, están convocados funcionarios nacionales que tienen que ver con la forestoindustria, así como embajadores de algunos países con los cuales la provincia ya tiene vínculo y que tienen al sector como principal sostén económico: entre ellos Finlandia, Suecia y Alemania.

También estarán presentes los representantes de las entidades con integran CONFIAR (Consejo Foresto Industrial Argentino), responsable de coordinar las mesas nacionales de trabajo para el sector. Con la inclusión de las inversiones forestales y forestoindustriales dentro del RIGI, se espera que la competitividad (como los altos costos asociados a la logística y el transporte) sean abordados en este encuentro plenario, así como la situación general de las Pymes y las necesidades y oportunidades para una reconversión tecnológica de los procesos. “Se va a hablar de innovación, sostenibilidad, políticas públicas sectoriales y tecnología para la actividad productiva y para la industria”, adelantó la funcionaria.

El 27 de junio tendrá como actividad principal a una Jornada Forestal, proyectada con charlas técnicas vinculadas con temas como reforestación, plantación sobre post cosecha, mejoramiento, uso de drones y avances en las técnicas de cosecha forestal, protección forestal y resina, con expositores referentes tanto del sector público como de empresas, muchas de ellas radicadas en la provincia (Bosques del Plata, Forestal Argentina, Pomera e instituciones como Universidades y el Inta se cuentan entre los expositores de estos paneles).

Desde la organización, esperan también que estos espacios d formación y divulgación sean atractivos para estudiantes de carreras afines, así como para alumnos de escuelas agrotécnicas de la provincia y de otras provincias.

La última de las jornadas, prevista para el 28 de junio, apuntará a fortalecer los espacios comerciales y de negocios, con una ronda especialmente organizada por la Federación Económica de Corrientes y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa,

“Hay tiempo todavía para inscribirse, aunque es importante hacerlo lo antes posible. Pueden tomar contacto con la organización y recabar más información a través de la página web www.corrientesforestoindustrial.com y a través del correo electrónico [email protected]”, destacó la Ministra al final.