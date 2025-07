Vacaciones de invierno: cómo puede afectar el paro de aeronáuticos en Corrientes

Con el inicio del receso invernal y con una alta demanda de pasajes aéreos, el conflicto entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana) podría generar complicaciones importantes en los vuelos que operan en Corrientes. La medida está prevista a partir del viernes y se prevé retrasos y cancelaciones.

El paro de los controladores aéreos comenzará este viernes, justo cuando hay programados tres vuelos en el Aeropuerto Internacional Fernando Piragine Niveyro, dos de Aerolíneas Argentinas (a las 10 y otro a las 14,30) y uno de Flybondi (a las 18,40). Se trata de la primera jornada de un cronograma de diez medidas de fuerza escalonadas anunciadas por el gremio, que se extenderán a lo largo del mes.

Fuentes oficiales del aeropuerto capitalino confirmaron a El Litoral que “el paro sí o sí va a afectar los vuelos. No a todos de la misma manera porque no todos los días tenemos los mismos horarios de vuelo y no todos los días el paro tiene los mismos horarios”.

Además, indicaron que “algunos se demorarán, otros se adelantarán y varios se van a cancelar seguramente. Eso va a depender de cada empresa”.

Este viernes están previstos dos vuelos de Corrientes a Buenos Aires en Aerolíneas Argentinas y otro de Flybondi por la tarde.

La reunión entre Atepsa y EANA celebrada este martes en la Secretaría de Trabajo finalizó sin avances concretos, por lo que el gremio ratificó su plan de lucha con paros programados para los días 11, 12, 13, 15, 18, 20, 24, 25, 27 y 30 de julio.

Las medidas incluirán interrupciones de actividades a partir del mediodía y de forma alternada, lo que genera una gran incertidumbre sobre la programación y logística del transporte aéreo.

En tanto, las partes volverán a sentarse a negociar el próximo jueves, un día antes del inicio del primer paro. Mientras tanto, las autoridades locales recomiendan a los pasajeros mantenerse informados con las compañías aéreas y estar atentos a posibles cambios de último momento.

(VT)