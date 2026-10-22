Cerraron un sector de la costanera de una ciudad correntina por hundimiento

La crecida del río encendió una señal de alerta en la costanera de Esquina, donde se registró un socavamiento del terreno en un sector cercano al anfiteatro. Ante esta situación, la Municipalidad de esa localidad delimitó este jueves de manera preventiva el área para evitar accidentes. Piden respetar las vallas y no acercarse al área afectada.

La medida busca proteger a los vecinos que transitan por este espacio costero, en un contexto marcado por el avance del agua y las complicaciones que puede generar sobre las zonas cercanas al río.

Desde el Municipio solicitaron a la comunidad respetar el vallado y evitar la circulación por el sector cercado. Además, remarcaron la importancia de no ingresar al área delimitada por razones de seguridad.

Socavamientos anteriores

En al misma ciudad, en enero del 2024, cuando un tramo de unos 30 metros de la baranda y caminata de la costanera (entre las calles Rivadavia y Sargento Cabral) cedió por completo y cayó al agua. Posteriormente, en julio de 2025, se reportó otro socavón de gran tamaño en la zona del estacionamiento frente al casino de Esquina que requirió reparaciones de emergencia por un profundo hundimiento del suelo.