Santo Tomé: el Uruguay volvió a crecer y cerraron la costanera por segunda vez en el mes

El río Uruguay volvió a crecer y obligó a cerrar nuevamente al tránsito la costanera de Santo Tomé, Corrientes. La medida preventiva alcanza al paseo costero Papa Francisco y fue adoptada ante el avance del agua. En los últimos registros de Prefectura Naval Argentina, indicaban que este martes, alcanzó los 11,37 metros, a solo 13 centímetros del nivel de alerta.

Además, las previsiones señalan que la altura podría llegar a los 12,50 metros (nivel de evacuación) en los próximos días, lo que mantiene la preocupación por la evolución de la situación hídrica.

Cierre preventivo y crecida sin freno

Según el comunicado oficial de la Municipalidad de Santo Tomé, emitido el pasado sábado, el puerto local registraba una altura de 9,65 metros y el río crecía a un ritmo de 13 centímetros por hora. En ese momento, las autoridades advirtieron que la nueva onda de crecida podía llevar el nivel del agua a entre 11 y 12 metros para los próximos días, tal como está sucediendo.

La crecida está vinculada con las fuertes precipitaciones registradas en la alta cuenca del río Uruguay y las erogaciones de las represas. Entre los datos informados se encuentra el de la represa Foz do Chapecó, que evacuó 5.157 metros cúbicos por segundo a las 20, aunque durante esa jornada había alcanzado un pico de 8.292 metros cúbicos por segundo a las 6. Ese volumen supera ampliamente el caudal habitual informado de 1.500 metros cúbicos por segundo.

A este escenario se suman las lluvias registradas en distintas localidades de Misiones, donde se acumularon entre 180 y 231 milímetros. El agua caída en esa provincia escurre hacia el río Uruguay y contribuye al aumento de su caudal.