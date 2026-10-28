La Municipalidad de Esquina decretó tres días de duelo por el hallazgo del cuerpo de Nancy Godoy

La Municipalidad de la ciudad correntina de Esquina resolvió declarar tres días de duelo administrativo y municipal en todo el ámbito de la jurisdicción tras confirmarse el hallazgo del cuerpo de la docente rural Nancy Godoy, quien permanecía desaparecida y cuyo caso se investiga bajo la carátula de femicidio.

A través de un pronunciamiento emitido por el Ejecutivo comunal, las autoridades expresaron su consternación ante el desenlace de la búsqueda: "Expresamos nuestro profundo dolor por el fallecimiento de la docente Nancy Godoy", indicaron.

Y agregaron que "en este momento de enorme tristeza, acompañamos con respeto a su familia, a sus seres queridos, a sus colegas y a la comunidad educativa de la que formaba parte".

Asimismo, el Gobierno local ratificó su predisposición institucional para asistir a los allegados de la víctima en este contexto: "Nos unimos a su dolor y ponemos a su disposición todo lo que esté a nuestro alcance".

Reclamo de celeridad judicial y símbolos a media asta

El comunicado municipal se hizo eco del pedido colectivo de la comunidad del departamento para el pronto juzgamiento de los responsables detenidos en el marco de la investigación judicial que encabeza el Ministerio Público Fiscal y los juzgados de garantías locales.

"Esquina pide justicia. Confiamos en que la Justicia y las fuerzas de seguridad avancen con celeridad y rigor en el total esclarecimiento del caso, para que los responsables respondan ante la ley", precisaron las autoridades en el documento oficial.

Como parte de las disposiciones formales adoptadas durante las tres jornadas de duelo declaradas, las banderas nacionales y provinciales izadas en los inmuebles pertenecientes a los organismos públicos municipales, así como en las plazas y paseos públicos de la ciudad, permanecerán izadas a media asta.