Yacyretá marcó un hito técnico en Aña Cuá con la instalación de la primera pieza de la turbina N° 1

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) registró un importante avance de ingeniería en el desarrollo de la obra del brazo Aña Cuá tras concretar este viernes la instalación y descenso de la primera pieza electromecánica fija correspondiente a la turbina de la Unidad N° 1.

El componente colocado consiste en el revestimiento metálico del tubo de aspiración de la primera turbina de la central. Se trata de una estructura de 32 toneladas fabricada por la firma paraguaya CIE SA, en el marco del contrato de suministro adjudicado a la empresa alemana Voith Hydro Ltda.

"Es un hito muy importante y es la primera de las tres que vamos a instalar en el transcurso de la ejecución de la obra", explicó el gerente del proyecto Aña Cuá, Carlos Yorg.

El profesional remarcó además el impacto institucional del operativo: "Para nosotros es un motivo de orgullo poder completar este hito tan significativo para el avance de la obra y que nos permitirá acercarnos cada día más al inicio de la operación comercial de este proyecto".

Cronograma técnico y maniobras de alta complejidad

Las autoridades operativas informaron que, siguiendo las metas fijadas en el plan de trabajo, para mediados de diciembre de 2026 está programada la colocación del primer pre-distribuidor de la turbina N° 1.

Dicho elemento estructural, con un peso estimado de 240 toneladas, funcionará como un anillo de encauce para dirigir el flujo hídrico desde la cámara espiral hacia el distribuidor.

Por su parte, el representante del consorcio constructor, Pedro Patiño, detalló que la maniobra técnica de traslado e izado del revestimiento del pozo de la turbina se ejecutó en una ventana de trabajo de tres horas y medio.

Para el desplazamiento del bloque desde el área de prearmado se utilizó una grúa con capacidad de 200 toneladas, la cual elevó la pieza, realizó un giro de 180 grados y la posicionó en el pozo antes de dar paso a los ajustes topográficos previos al hormigonado definitivo.