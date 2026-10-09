Último día sin peaje en el puente Chaco-Corrientes: así serán las nuevas tarifas

Hoy es el último día con las barreras levantadas en el peaje del puente General Manuel Belgrano, que conecta Corrientes y Chaco, ya que desde este sábado comenzará a regir el nuevo esquema tarifario. Los montos varían según la categoría del vehículo y el medio de pago. Además, ya no se aceptará dinero en efectivo.

Las barreras fueron levantadas el martes pasado en el marco del operativo de transición institucional hacia la nueva operadora del corredor vial y, en ese sentido, se desmantelaron las antiguas cabinas ubicadas sobre la ruta. Al actual consorcio empresario lo conforman las firmas JCR y Néstor Guerechet, reunidas en Unión Transitoria de Empresas (UTE).

Cuánto cuesta el peaje del puente Chaco-Corrientes

El cuadro contempla cinco categorías, diferenciadas por la cantidad de ejes, la altura del vehículo y la presencia de ruedas dobles.