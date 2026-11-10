Taller de portugués en la Unne: modalidad virtual, gratuito, inscripción y fechas

El Departamento de Idiomas Modernos, dependiente de la Secretaría General de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), abrió la inscripción para un taller virtual y gratuito enfocado en la pronunciación, el ritmo y la inteligibilidad del portugués de Brasil.

La iniciativa académica estará a cargo de Pedro Paulo Freire Oliveira, estudiante de intercambio proveniente de la Universidade de Brasília (UnB), y se desarrollará en modalidad sincrónica mediante la plataforma Zoom.

La propuesta está destinada tanto a alumnos de la comunidad universitaria como al público externo que cuente con conocimientos en niveles A2 a B2.

El cronograma prevé dos jornadas independientes que se llevarán a cabo los miércoles 11 y 18 de noviembre, de 14:00 a 15:20. Los participantes podrán optar por sumarse a ambos encuentros o asistir de forma individual.

Herramientas prácticas para la fonética y la producción oral

El taller contempla un programa metodológico diseñado para afianzar la fluidez en el idioma vecino mediante ejercicios prácticos adaptados a la fonética regional.

Actividades de percepción oral: prácticas orientadas a entrenar el oído frente a diferentes acentos y ritmos del portugués brasileño.

Práctica contrastiva: análisis de diferencias y similitudes fonéticas entre el español y el portugués para evitar interferencias lingüísticas.

Trabajo con audios auténticos: uso de fuentes sonoras reales para optimizar la claridad y la confianza en la articulación del habla.

Las personas interesadas en participar deberán formalizar su inscripción previa enviando nombre, apellido y nivel de idioma a la dirección de correo institucional coordacademicadim@comunidad.unne.edu.ar, desde donde se remitirá el enlace de acceso a la sala virtual.

Intercambio académico y formación continua para docentes

En el marco del mismo proyecto de intercambio, la universidad programó actividades complementarias abiertas a la comunidad académica e institucional.

Por un lado, se llevará a cabo el encuentro titulado "Movilidad académica en Brasil", dictado en modalidad bilingüe (español y portugués) y destinado a estudiantes de todos los niveles que busquen información sobre intercambios universitarios.

Asimismo, Freire Oliveira encabezará la jornada pedagógica "Enseñar portugués a hispanohablantes", un taller de perfeccionamiento dirigido a los profesores del Departamento de Idiomas Modernos de la Unne enfocado en sumar herramientas para el programa de Portugués como Lengua Adicional (PLA).