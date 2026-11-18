El Consejo Superior de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) aprobó formalmente la creación del Observatorio Regional de Empresas de Familia en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas, institucionalizando un equipo de investigación, transferencia y vinculación dedicado a relevar y analizar la realidad del entramado productivo del Nordeste Argentino.

Aunque en la Argentina no existen estadísticas oficiales consolidadas, diversas estimaciones indican que entre el 75% y el 80% de las compañías se reconocen como empresas familiares, ocupando un lugar central en la generación de empleo y el sostenimiento económico local.

Sin embargo, su gestión presenta una complejidad particular debido a la interacción simultánea entre las lógicas afectivas del sistema familiar y la racionalidad propia del mercado empresarial.

El flamante dispositivo académico tendrá como misión recopilar, interpretar y divulgar información periódica para elaborar diagnósticos confiables, diseñar herramientas de profesionalización y aportar insumos para políticas públicas focalizadas en garantizar la continuidad generacional de estas organizaciones.

"La creación del observatorio constituye respuesta institucional a un área de vacancia local y regional, que posibilite una mayor articulación con los gobiernos locales y la generación de políticas para este sector, así como para la toma de decisiones de empresarios, propietarios y miembros de empresas familiares", destacaron desde la Facultad de Ciencias Económicas.

Conformación del equipo y relevancia institucional para el NEA

El equipo de trabajo del Observatorio estará dirigido por Mariana Valdés, junto a las docentes investigadoras Mónica Alejandra Canteros, Adriana Elizabet Chávez, Griselda Lilián Pujol y Mabel Gladys Yanda, con la participación de estudiantes avanzados de las carreras de Contador Público y Licenciatura en Administración.

Desde el grupo de investigación señalaron que, pese al peso productivo del sector, el nordeste argentino carecía de un ámbito específico capaz de producir datos desagregados de las provincias que lo integran, lo que dificultaba evaluar sus problemáticas particulares con rigor metodológico.

"Esta acción permitirá transformar experiencias empresariales dispersas en conocimiento sistemático sobre las características, los desafíos y las oportunidades de las empresas familiares del Nordeste Argentino", plantearon los integrantes del proyecto.

Finalmente, remarcaron el impacto estratégico que tendrá contar con una base de datos acumulativa y comparable: "Fortalecer el conocimiento sobre las empresas familiares significa comprender mejor a organizaciones que pueden cumplir un papel relevante en la generación de empleo, la actividad productiva y la continuidad de capacidades económicas locales".