Corrientes forma parte de las áreas del país donde la conservación de las palmeras nativas es una prioridad ambiental. Ante la amenaza del picudo rojo de las palmeras (Rhynchophorus ferrugineus), la Administración de Parques Nacionales aprobó un plan de acción para fortalecer las tareas de prevención, monitoreo y detección temprana de esta plaga en las áreas protegidas bajo su jurisdicción.

La medida tiene especial relevancia para la provincia, ya que alcanza a parques nacionales como Iberá y Mburucuyá, que resguardan importantes ambientes naturales y especies de palmeras características de la región. Entre ellas se encuentran las Yatay (Butia yatay), Pindó (Syagrus romanzoffiana) y Caranday (Copernicia alba).

La amenaza del picudo rojo

El picudo rojo es una plaga que afecta a las palmeras y cuya posible presencia requiere medidas de vigilancia para evitar su establecimiento y expansión. Por ese motivo, las autoridades buscan anticiparse a un eventual problema ambiental mediante un esquema de trabajo que permita actuar rápidamente ante cualquier indicio.

El plan establece lineamientos técnicos y operativos para evaluar los riesgos, realizar monitoreos, detectar tempranamente la plaga y aplicar medidas de prevención, contención y control. También define responsabilidades institucionales y mecanismos de coordinación entre los distintos organismos involucrados.

La iniciativa fue elaborada por una Mesa Técnico-Operativa coordinada por la Dirección Nacional de Conservación. Su objetivo es organizar la respuesta de Parques Nacionales frente a una eventual aparición del insecto y establecer criterios de actuación comunes en todas las áreas protegidas nacionales.

La alerta rige en todo el país

La preocupación no se limita a Corrientes. La alerta fitosanitaria por el picudo rojo fue declarada en todo el territorio nacional y, mediante una resolución del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), fue prorrogada hasta el 30 de junio de 2028.

Desde Parques Nacionales señalaron que la prevención y la detección temprana son herramientas fundamentales para enfrentar las especies invasoras, ya que permiten aumentar las posibilidades de erradicación y reducir los daños ambientales y económicos.