La bajante del río Paraná comienza a cambiar el paisaje de Itatí y dejó una postal esperada por los vecinos, volvió a quedar al descubierto el emblemático pacú ubicado sobre la costa de la localidad correntina. La figura, que había quedado cubierta durante la crecida, pudo observarse nuevamente a medida que las aguas comenzaron a retroceder.

Gentileza Alvio del Alma

Según los registros de Prefectura Naval, el hidrómetro de Itatí marcó 6,19 metros, por debajo de los niveles de alerta y evacuación. La cifra representa un importante descenso respecto del pico de 8,32 metros que alcanzó el río el pasado 22 de octubre.

Gentileza Alvio del Alma

La evolución de la bajante fue compartida por el padre Feli de los Mozos a través de su cuenta de Facebook, Avío del Alma. En las imágenes mostró cómo cambia el paisaje ribereño de la localidad conocida como la Madre de Corrientes y destacó que nuevamente puede observarse el tradicional pacú.

La costanera vuelve a quedar al descubierto

El retroceso del Paraná permitió recuperar sectores de la Costanera del IV Centenario. Tanto la calzada como las veredas, que habían quedado bajo agua durante la crecida.

Panchi González

La creciente había comenzado el 13 de octubre y avanzó sobre la zona ribereña, generando complicaciones para los habitantes de la localidad y obligando a numerosas familias a dejar sus hogares.

Ahora, casi un mes después de alcanzar su altura máxima, el descenso del río trae alivio a Itatí. Aunque la situación continúa bajo seguimiento, la recuperación de la costanera y la aparición de uno de sus símbolos más reconocidos marcan un cambio visible en el paisaje de la ciudad.