La propuesta de la empresa francesa Huttopia para instalar complejos de glamping y campings en distintos parques nacionales de Argentina generó preocupación en Colonia Carlos Pellegrini. Luego de que vecinos y prestadores turísticos cuestionaran el proyecto previsto en el Parque Nacional Iberá, desde Rewilding Argentina aclararon cuál es su postura y desmintieron tener un acuerdo de asociación con la firma.

En diálogo con El Litoral, Marisi López, coordinadora del Proyecto Iberá de Rewilding Argentina e integrante del Comité Iberá, confirmó que representantes de la empresa se acercaron a la organización para presentarles la iniciativa. Sin embargo, consideró que el sector elegido para desarrollar el emprendimiento no es el más adecuado debido al crecimiento turístico que ya registra la zona.

La empresa francesa Huttopia solicitó una concesión por 29 años sobre un predio de 40 hectáreas. El emprendimiento proyecta alcanzar una capacidad de hasta 100 plazas. En octubre, la Administración de Parques Nacionales declaró de interés la propuesta y dispuso avanzar en la elaboración de los respectivos pliegos de bases y condiciones.

“Esa empresa nos vino a ver a nosotros, nos contó la idea de poner un glamping, que realmente no es mala. Hay que buscar inversores para Corrientes y para Iberá. Simplemente que ese lugar donde lo quieren hacer, que es pegado a Carlos Pellegrini, no es el lugar más adecuado, ya que ahí ya hay mucho desarrollo turístico”, explicó.

El desarrollo local como eje del proyecto

En ese sentido, López remarcó la importancia de que las inversiones acompañen el crecimiento de las comunidades que viven en el Iberá y no desplacen las iniciativas locales.

“Hay que seguir por esa línea de hacer el desarrollo local de la gente, de los pobladores, de los locales”, sostuvo a este medio.

De todas maneras, la referente de Rewilding destacó el potencial de la empresa francesa para atraer visitantes interesados en el turismo de naturaleza y manifestó que espera que pueda encontrar otro sector para desarrollar su propuesta.

“Pero la idea no es mala y ojalá haya inversores y se puedan instalar en algún lugar de Iberá porque tengo entendido que es una empresa que mueve mucho turismo de naturaleza”, señaló.

La organización negó ser socia

Uno de los puntos que López buscó aclarar fue la vinculación de Rewilding Argentina con el proyecto. Esto se debe a que, según los trascendidos mencionados en el comunicado de los vecinos, la iniciativa contemplaría una primera etapa de colaboración entre la firma francesa y la organización ambientalista.

“La aclaración es que no se van a instalar ahí, es un es un lugar que es Parques Nacionales, que fue donado por Rewilding y que está pegado a tierras que son de la organización”, afirmó.

Además, negó que exista algún compromiso formal entre ambas partes y manifestó su sorpresa por haber sido mencionados como posibles socios de la iniciativa.

“Nos mencionaron a nosotros como socios o posibles socios y eso también hay que aclarar que no lo somos. Nos mencionaron como intención de asociarse con nosotros, pero no tenemos nada firmado ni ningún acuerdo de ese tema. No sé por qué nos mencionaron”, expresó.

El rechazo de los vecinos

Las declaraciones de López fueron consultadas por este medio luego de que vecinos y prestadores de servicios turísticos de Colonia Carlos Pellegrini manifestaran su preocupación por el proyecto privado. A través de un comunicado en el que cuestionaron que la Administración de Parques Nacionales haya declarado de interés la iniciativa y reclamaron que se revise su autorización por las posibles consecuencias ambientales y económicas para la comunidad.

"Nos resulta difícil comprender cómo la misma organización puede impulsar una iniciativa que, lejos de fortalecer la economía local, podría generar consecuencias contrarias a los principios que históricamente ha promovido", habían señalado anteriormente.