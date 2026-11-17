Vecinos y prestadores de servicios turísticos de Colonia Carlos Pellegrini expresaron su preocupación por un proyecto privado que busca instalar complejos de glamping y campings dentro del Parque Nacional Iberá. A través de un comunicado al que pudo acceder El Litoral, cuestionaron la decisión de la Administración de Parques Nacionales de declarar de interés la iniciativa y reclamaron que se revise su autorización por las posibles consecuencias ambientales y económicas para la comunidad.

El proyecto fue presentado por el grupo privado francés Huttopia y contempla la instalación de cuatro grandes complejos de glamping y campings en algunos de los parques nacionales más importantes de Argentina, entre ellos el Iberá. En octubre, la Administración de Parques Nacionales declaró de interés la propuesta y dispuso avanzar en la elaboración de los respectivos pliegos de bases y condiciones.

En el caso del parque correntino, la empresa solicita una concesión por 29 años sobre un predio de 40 hectáreas, ubicado en uno de los sectores que los vecinos describieron como privilegiados dentro del área protegida. La propuesta contempla alcanzar una capacidad de hasta 100 plazas y, en una primera etapa, se desarrollaría en colaboración con Rewilding Argentina, según los trascendidos mencionados en el comunicado al que pudo acceder El Litoral.

Además, los autocombocados señalaron que las actividades declaradas ante ARCA contemplan la posibilidad de incorporar servicios de proveeduría, restaurante e incluso kiosco. Esta situación despertó interrogantes sobre el grado de integración que tendría el emprendimiento con los prestadores turísticos y comerciantes de Colonia Carlos Pellegrini.

Dos preocupaciones: el impacto ambiental y la economía local

En el documento, los vecinos sostuvieron que la iniciativa representa una "doble amenaza". Por un lado, advirtieron sobre el riesgo ambiental que implicaría incorporar infraestructura turística en el único sector del Parque Nacional ubicado a escasos metros de la laguna Iberá, lo que, según plantearon, incrementaría la intervención humana en un área de enorme valor natural.

Por otro lado, señalaron que la ubicación privilegiada y la posibilidad de ofrecer servicios turísticos dentro del propio parque podrían generar una competencia desigual para los emprendimientos de Colonia Carlos Pellegrini. Según indicaron, aproximadamente el 90% de la economía del pueblo depende de la actividad turística.

En ese sentido, cuestionaron por qué Parques Nacionales declaró de interés la iniciativa cuando existen otros portales de acceso a los Esteros del Iberá que no cuentan con infraestructura hotelera y podrían beneficiarse de un desarrollo de estas características.

"Resulta difícil comprender por qué la Administración de Parques Nacionales declaró de interés esta iniciativa", expresaron, al advertir que el proyecto podría competir directamente con un destino turístico consolidado y con las comunidades que históricamente sostuvieron el desarrollo de la región.

El cuestionamiento a Rewilding Argentina y el legado de Tompkins

Otro de los puntos centrales del reclamo está dirigido a la participación de la Fundación Rewilding Argentina en la propuesta. Los vecinos recordaron que la organización sostuvo históricamente que su trabajo tiene dos grandes objetivos: proteger y recuperar los ecosistemas naturales e impulsar el desarrollo y el bienestar de las comunidades locales.

También destacaron que durante muchos años la fundación colaboró activamente con el crecimiento de Colonia Carlos Pellegrini. Por eso, manifestaron su desconcierto ante una iniciativa que, desde su perspectiva, podría producir consecuencias contrarias a esos principios.

"Nos resulta difícil comprender cómo la misma organización puede impulsar una iniciativa que, lejos de fortalecer la economía local, podría generar consecuencias contrarias a los principios que históricamente ha promovido", señalaron.

El comunicado también recupera la figura de Douglas Tompkins y su decisión de donar tierras a Parques Nacionales. Según recordaron, cuando llegó a Colonia Carlos Pellegrini, consideró que esa era la máxima protección posible para garantizar la conservación del territorio para las generaciones futuras.

A partir de ese antecedente, los vecinos plantearon si Tompkins estaría de acuerdo con el cambio de orientación en la gestión del territorio que, según consideran, se está promoviendo desde la fundación. "Sinceramente, creemos que no", afirmaron.

Qué dice la ley de creación del Parque Nacional Iberá

Entre los argumentos legales, los autocombocados mencionaron la Ley Nacional N.º 27.481, de creación del Parque Nacional Iberá. Puntualmente, hicieron referencia a su artículo 5, que establece que los centros de interpretación, atención al visitante y hoteles proyectados deberían localizarse en el ejido municipal más cercano.

Para los vecinos, esta disposición refuerza un modelo de desarrollo turístico en el que las áreas protegidas funcionan como atractivos naturales, mientras que la infraestructura necesaria para recibir, alojar y atender a los visitantes se instala en las localidades cercanas.

"Proteger la naturaleza también significa fortalecer a las comunidades", sostuvieron.

Finalmente, los prestadores turísticos reclamaron que Parques Nacionales revise la iniciativa y que cualquier decisión sobre el desarrollo turístico dentro del área protegida priorice tanto la conservación ambiental como el bienestar de las comunidades que históricamente trabajaron para proteger y poner en valor el patrimonio natural del Iberá.

"Conservar la naturaleza no debería significar desplazar a las comunidades locales, sino reconocerlas como protagonistas y beneficiarias de su protección", concluyeron.