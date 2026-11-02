Goya construyó un terraplén preventivo y asiste a 35 familias por la crecida del río Paraná

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la ciudad correntina de Goya informó el estado de situación y los operativos de asistencia desarrollados en las últimas horas ante el marcado avance de las aguas del río Paraná, cuya escala del hidrómetro superó el umbral crítico de evacuación (establecido en 5,70 metros) al alcanzar una marca de 6,10 metros.

En el marco del plan de contingencia dispuesto para proteger las áreas operativas e infraestructura costera, los equipos técnicos ejecutaron la construcción de un terraplén preventivo de suelo compactado en el playón del muelle.

La estructura defensiva cuenta con una extensión de 70 metros de largo, 3 metros de ancho y 1,50 metros de altura, reforzada en su cara exterior con cobertura plástica y bordes formados por bolsas de arena.

Durante la noche del domingo, la crecida provocó una filtración en el sector defensivo del Puerto Exterior. Ante la emergencia, cuadrillas operativas municipales desplegaron tareas de contención hidrológica y traslado de mobiliario que se extendieron de forma ininterrumpida hasta las 3:45 de la madrugada.

Autoevacuados y asistencia social a la población afectada

Desde la Municipalidad de Goya confirmaron que, hasta el último relevamiento oficial, se registran 35 familias autoevacuadas en el ejido urbano y sectores periféricos producto del anegamiento de los terrenos bajos.

El municipio mantiene operativos de asistencia humanitaria focalizados en la zona del camino al puerto y en inmediaciones del establecimiento escolar del área, cubriendo turnos matutinos y nocturnos.

A través de las áreas sociales de la Comuna, los pobladores damnificados por la inundación recibieron módulos alimentarios, coberturas de plástico, repelentes de insectos, colchones, estructuras de camas y bolsas de arena para contener el agua en sus propiedades.