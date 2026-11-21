Cuatro estudiantes de Bella Vista encontraron una manera de convertir un problema de los productores locales en una oportunidad de innovación. Crearon un puré de morrón rojo a partir de materia prima que habitualmente se descarta por cuestiones estéticas o comerciales y obtuvieron el primer puesto en la categoría Producción de Bienes de la Feria Provincial Educa Emprende.

El proyecto se llama Morry cream y fue desarrollado por Milagros Chamorro, Máximo Godoy, Adán Sisterna y Benjamín Rojas, alumnos de la modalidad Química de la Escuela Técnica Dr. Juan Esteban Martínez.

La iniciativa busca aprovechar los morrones que, pese a encontrarse en condiciones de ser consumidos, quedan afuera de los circuitos comerciales por su tamaño, apariencia o por presentar marcas y daños superficiales. A través de un proceso de selección y elaboración, los jóvenes los transforman en un puré de morrón rojo con diferentes aplicaciones gastronómicas.

María de los Ángeles Herrera, profesora de los estudiantes, contó cómo surgió la idea y explicó que el proyecto comenzó a gestarse hace dos años: “Este proyecto nace en 2024 con una idea de los chicos, para solucionar un problema de los productores locales que deben tirar muchos cajones de morrón por las picaduras de los pájaros, por ejemplo, y además por los descartes que hay en las fábricas de la zona”.

De los morrones descartados a un producto con valor agregado

Morry cream apunta a reducir el desperdicio de alimentos y aprovechar recursos que se producen en la región. La propuesta consiste en recuperar los morrones, seleccionarlos y procesarlos para obtener un producto que pueda incorporarse fácilmente a distintas preparaciones.

El puré puede utilizarse en salsas, rellenos, pastas, aderezos y preparaciones culinarias. También funciona como acompañamiento o cobertura para pizzas, entre otras alternativas.

De esta manera, lo que antes podía terminar como descarte se convierte en una materia prima con valor agregado y nuevas posibilidades de comercialización.

El trabajo de los estudiantes detrás del premio

El primer puesto es el resultado de un proceso que incluyó investigación, ensayos, pruebas de elaboración, organización y trabajo en equipo. Los cuatro jóvenes llevaron adelante el desarrollo con el acompañamiento de sus docentes y de la institución educativa.

Herrera destacó especialmente el esfuerzo de los alumnos y el compromiso que pusieron en cada etapa del proyecto: “Es un logro que nos llena de emoción y orgullo porque son chicos que, muchas veces con recursos limitados, hacen muchísimo. Ponen el corazón en cada tarea, en cada ensayo y en cada producto que desarrollan. Son ellos quienes le dan sentido a todo este trabajo”.

La participación contó con el respaldo de los directivos de la escuela y el acompañamiento económico de la Municipalidad de Bella Vista, que hizo posible que los estudiantes llegaran a la instancia provincial.

Otro proyecto busca aprovechar la producción de batata

Morry cream no es el único desarrollo de innovación alimentaria que impulsan desde la modalidad Química de la escuela. También trabajan en Vitalbat una propuesta que busca aprovechar integralmente la batata, un cultivo característico de la región.

A partir de su procesamiento elaboran harina de batata y otros derivados, como almidón y rebozador, con el objetivo de agregar valor a la producción local y generar nuevas alternativas productivas.

Ambos proyectos se desarrollan en la planta piloto de la institución y reflejan cómo la formación técnica puede vincular la ciencia, la investigación y la producción con problemáticas concretas de la comunidad.

El reconocimiento obtenido en Educa Emprende representa un impulso para los estudiantes y para toda la comunidad educativa. Pero también deja una idea detrás del premio: con creatividad, conocimiento y trabajo en equipo, aquello que se considera un descarte puede convertirse en una oportunidad.