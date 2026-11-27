El rector de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Omar Larroza, desarrolla una agenda oficial de intercambio académico y científico en la República Popular China, donde recorre universidades de excelencia, hospitales de alta complejidad e instituciones de investigación para fortalecer la cooperación en el ámbito de la salud pública y explorar las tendencias futuras del desarrollo de la medicina.

La comitiva —integrada también por el vicedecano de la Facultad de Medicina de la Unne, Eduardo Cibils— viaja del 22 al 29 de noviembre invitada por el Centro de Intercambios Internacionales entre Pueblos de China, organismo dependiente del Ministerio de Educación de China dedicado a impulsar mecanismos de vinculación humanística y científica entre instituciones de educación superior.

En el marco del campamento internacional titulado "Construcción de facultades de medicina y formación de talentos médicos", la agenda oficial incluye además la firma de un acuerdo de cooperación entre la casa de altos estudios del Nordeste y el Centro de Cooperación Lingüística (CLEC), ampliando los lazos institucionales entre ambas naciones.

Recorrida por hospitales de vanguardia y centros de innovación en Beijing y Tianjin

A lo largo de su estadía en las ciudades de Beijing, Tianjin, Shenzhen y Cantón, los representantes de la Unne mantienen reuniones directas con expertos sanitarios y proveedores de equipamiento médico, interiorizándose tanto en la medicina occidental de alta complejidad como en el rol de la medicina tradicional china (MTCh) dentro del sistema sanitario asiático.

Entre las principales instituciones visitadas en las primeras jornadas del itinerario se destacan:

Peking Union Medical College Hospital (PUMCH): Hospital terciario integral de categoría A designado por la Comisión Nacional de Salud como centro guía para atención clínica de vanguardia, investigación científica y formación de residentes.

Beijing Chao-Yang Hospital y Capital Medical University: Instituciones referentes en medicina respiratoria, cuidados críticos y educación médica superior en la capital china.

Polo científico de Tianjin: Tras trasladarse en tren bala, la delegación conoció el National Innovation Center for Modern Traditional Chinese Medicine, dedicado a modernizar la industria farmacéutica mediante automatización e investigación, además de la Universidad de Medicina Tradicional China de Tianjin y el complejo industrial Tasly Pharmaceutical Group.

Complementariamente a las actividades técnicas y académicas, la misión institucional permitió a las autoridades universitarias tomar contacto con el patrimonio histórico y cultural local mediante recorridas por la Ciudad Prohibida, el espacio cultural inmersivo Heping Guoju en Wangfujing y el Museo Marítimo Nacional en Tianjin.