La tecnología comienza a ganar terreno en la producción ganadera y, en Corrientes, un equipo de investigación del INTA junto a productores del nordeste argentino desarrolló Potreros, una plataforma digital pensada para mejorar la gestión de los establecimientos rurales y optimizar el manejo de los rodeos.

La herramienta integra imágenes satelitales, cartografía digital y registros locales para realizar un seguimiento de los recursos forrajeros y reunir información clave del sistema suelo-pasto-animal. El objetivo es facilitar las decisiones cotidianas en el campo a partir de datos concretos y un monitoreo más preciso de las condiciones productivas.

“El desarrollo combina datos reales de campo con modelos agronómicos para ofrecer un seguimiento de los recursos forrajeros”, explicó Luis Gándara, especialista del Grupo de Ganadería Subtropical del INTA Corrientes. Además, señaló que la tecnología permite integrar registros a campo con indicadores obtenidos a partir de imágenes satelitales.

Indicadores para mejorar el manejo

Uno de los aspectos centrales de Potreros es que sus indicadores de teledetección pueden calibrarse y corregirse mediante cortes de biomasa y observaciones directas. De esta manera, el sistema permite detectar anomalías, anticipar situaciones críticas y orientar decisiones de manejo, con información que busca mejorar el seguimiento de las condiciones del establecimiento.

Funciones para el trabajo en el campo

La plataforma fue diseñada para adaptarse a las necesidades del trabajo diario en el campo, incluso en lugares con conectividad intermitente. Desde una misma interfaz, los usuarios pueden acceder a cartografía digital, seguimiento de movimientos de hacienda, registros de precipitaciones, agenda y reportes detallados.

Entre sus funcionalidades, Potreros incorpora alertas tempranas y recomendaciones trazables que apuntan a prevenir desbalances nutricionales y productivos. La propuesta busca que productores, administradores y técnicos puedan contar con información organizada para planificar y gestionar sus establecimientos.

Actualmente, el desarrollo se encuentra en una etapa de prototipo funcional avanzado y continúa sujeto a validaciones y mejoras a partir de pruebas de uso a campo. La iniciativa apunta a consolidar una solución tecnológica especialmente útil para productores de pequeña y mediana escala, en un sector donde la digitalización empieza a ofrecer nuevas herramientas para mejorar la eficiencia productiva.