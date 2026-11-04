Temporal en San Cosme: 23 viviendas sufrieron voladuras de techos por las fuertes ráfagas

El fuerte temporal provocó importantes destrozos este miércoles en la localidad correntina de San Cosme con caída de árboles y estructuras en riesgo de colapso. Pese a la magnitud de los daños, no se registraron personas heridas. Los inconvenientes se replicaron en Empedrado, Mburucyá y Saladas.

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Un fuerte temporal azotó la localidad de San Cosme y provocó importantes destrozos en distintos sectores. Como consecuencia de las intensas ráfagas de viento, 23 viviendas resultaron afectadas por voladuras de techos, mientras que también se registraron caídas de árboles y daños en estructuras.

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La tormenta generó situaciones de riesgo en la localidad, debido a que algunas construcciones quedaron comprometidas y con peligro de colapso. Los daños materiales fueron el principal saldo del fenómeno meteorológico.

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A pesar de la fuerza del temporal y de los destrozos ocasionados, las autoridades locales confirmaron que no hubo personas heridas.

Localidades afectadas

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En Empedrado una gran cantidad de ejemplares cayeron, las ramas incluso cubrieron rutas y calles. En esta ciudad también se debió trabajar para asistir a familias que sufrieron voladura de techos.

Otra de las localidades afectadas fue Saladas, donde se registraron intensas lluvias de esta madrugada alrededor de 80 milímetros. El municipio de esa localidad trabajó desde primera hora para quitar las ramas por la gran cantidad de árboles caídos y postes por lo que se requirió de trabajos de la Dpec.

Un intenso temporal de viento y lluvia azotó a Mburucuyá durante la madrugada de este miércoles, provocando daños materiales, la caída de postes del tendido eléctrico en diversos puntos del ejido urbano y un corte generalizado en el suministro de energía que se extendió por varias horas.