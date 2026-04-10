Parques industriales en Corrientes: impulsan el desarrollo en Curuzú Cuatiá y Bella Vista

El desarrollo de parques industriales en Corrientes avanzó con nuevas gestiones técnicas en Curuzú Cuatiá y Bella Vista. En reuniones interinstitucionales de esta semana se definieron criterios ambientales e hídricos para el desarrollo sostenible en la provincia.

Parques en Curuzú Cuatiá y Bella Vista

El administrador del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa), Sebastián Perborell, se reunió con la ministra Mariel Gabur y le entregó la certificación del parque industrial de Curuzú Cuatiá para su consolidación.

Además, equipos técnicos provinciales y municipales analizaron el proyecto del parque industrial de Bella Vista. El objetivo fue evaluar una planta de faena mixta (bovina y bubalina) dentro del predio.

Las acciones reflejan articulación entre organismos provinciales y municipios para fortalecer el desarrollo productivo sostenible. La planificación busca potenciar valor agregado en origen y cadenas cárnicas regionales con enfoque ambiental responsable.