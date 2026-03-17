Santa Rosa: Valdés anunció cómo será la obra del nuevo aserradero en el Parque Industrial

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó que este año comenzará la construcción de un aserradero de gran escala en el Parque Industrial de Santa Rosa, una de las inversiones más importantes para el sector productivo de la provincia.

El proyecto será llevado adelante por la empresa Central Puerto, que prevé una inversión cercana a los 40 millones de dólares. La iniciativa no solo estará enfocada en la producción de madera sólida para exportación, sino que también incorporará generación de energía a partir de biomasa, aprovechando el potencial forestal de la región.

Según indicó el mandatario, “este año estarían arrancando la obra”, tras las gestiones realizadas en el marco de su misión oficial en Estados Unidos, donde se concretaron reuniones con inversores y actores del sector energético.

Santa Rosa, eje del desarrollo industrial

La instalación del aserradero posiciona a Santa Rosa como un punto clave dentro del mapa productivo provincial. La empresa cuenta con más de 160.000 hectáreas forestadas en la región, lo que garantiza abastecimiento y proyección a largo plazo.

El proyecto se enmarca en la ley provincial 5470, que otorga beneficios impositivos y seguridad jurídica por 15 años, y en la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que brinda estabilidad fiscal extendida.

El pedido a Nación por el RIGI

En paralelo, Valdés confirmó que realizó un planteo formal al Gobierno nacional para modificar el RIGI, con el objetivo de que más sectores productivos puedan acceder a sus beneficios.

El pedido fue dirigido al ministro de Economía, Luis Caputo, y apunta a revisar el piso mínimo de inversión, actualmente fijado en 200 millones de dólares.

Desde la Provincia consideran que ese monto resulta elevado para muchas actividades del interior, por lo que buscan adaptar el régimen a la realidad de las economías regionales, como el sector forestal, arrocero y ganadero.

Más valor agregado y empleo

Uno de los objetivos centrales del proyecto en Santa Rosa es avanzar en la industrialización de la madera, generando mayor valor agregado en origen y fortaleciendo la cadena productiva local.

Además, se espera que la inversión tenga impacto directo en la generación de empleo y en la integración con PyMES, que podrían participar como proveedoras de bienes y servicios.

En ese sentido, también se impulsa la creación de un “Punto Verde” en el parque industrial, que permitiría realizar trámites de exportación desde la provincia, reduciendo costos logísticos.