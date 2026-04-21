Qué dijo la ministra de Educación de Corrientes sobre la prohibición de celulares en las escuelas

La escalada de casos de amenazas de tiroteos en las escuelas correntinas, pone en jaque a las familias y autoridades de los diferentes establecimientos educativos. El Ministerio de Educación de Corrientes fijó su postura respecto al uso de celulares en las aulas. La ministra Ana Miño dejó en claro que no habrá una prohibición generalizada y que cada institución podrá definir sus propias reglas.

La cartera educativa mantiene un monitoreo constante de cada institución, entendiendo que, aunque la modalidad de los conflictos sea similar, cada escuela posee características únicas que requieren decisiones personalizadas y un acompañamiento directo de los supervisores.

¿Está bien prohibir el uso de celulares en escuelas?

“Esas son decisiones que van tomando cada directivo, no hay una directiva concreta desde el Ministerio de Educación de que se prohíba el uso de mochilas o de celulares”, explicó Miño a Radionord.

Respecto al debate sobre la prohibición de la tecnología, la ministra fue categórica al señalar que se busca priorizar el valor educativo por sobre la restricción total. Con respecto al uso de celular: “No prohibir, ni restringir, si optimizar el uso de celular”

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En esa línea, subrayó la importancia de entender al celular como una herramienta más dentro del proceso educativo, siempre que esté orientada a fines pedagógicos. Además, destacó que ya existen establecimientos que, bajo acuerdos internos y consejos consultivos, han implementado protocolos propios, como la entrega de los equipos al ingresar y su retiro al finalizar la jornada.

"Nosotros consideramos que hoy el dispositivo móvil es una herramienta más. Pero es una herramienta que hay que saber utilizarla y orientarla para lo pedagógico", afirmó Miño, subrayando que ya existen establecimientos que, bajo acuerdos internos y consejos consultivos, han implementado protocolos propios, como la entrega de los equipos al ingresar y su retiro al finalizar la jornada.

Pese a las medidas autónomas de algunos colegios, Miño confirmó que no habrá una resolución general de prohibición desde el Gobierno provincial. La funcionaria destacó que el foco está puesto en optimizar el uso del celular y analizar las consecuencias del mal empleo de estos dispositivos, especialmente en ámbitos como el recreo, donde la falta de socialización o los conflictos digitales generan inquietud.

Para la ministra, cualquier decisión debe ser el resultado de un análisis profundo y compartido entre todos los actores del sistema educativo. En ese sentido, remarcó la importancia de generar consensos y estrategias adaptadas a cada realidad institucional.

Finalmente, la titular de Educación instó a las familias y a los centros de estudiantes a involucrarse activamente en la búsqueda de soluciones para este desafío moderno. "Nosotros consideramos que hoy este trabajo tiene que hacerse en comunidad, porque acá somos responsables absolutamente todos de lo que está ocurriendo", sentenció.