Colectivos en Corrientes: el servicio se reduce al 50% hasta el mediodía

La situación en el transporte urbano de Corrientes suma tensión en medio del conflicto con choferes de la empresa Ersa. Advierten una reducción del servicio y reclaman respuestas ante suspensiones y cambios en las condiciones laborales. En este contexto, 60 colectivos dejarán de circular hasta el mediodía.

Un delegado del sector habló sobre los 25 trabajadores suspendidos por 30 días sin goce de sueldo. “Van a continuar las suspensiones, eso es lo que más preocupa”, afirmó tras una reunión reciente con el gremio que no dejó conformes a los empleados.

El representante también remarcó la antigüedad de los afectados y el impacto de la medida. “Hay compañeros con 35 años de servicio que están suspendidos”, expresó.

60 colectivos menos hasta el mediodía

En paralelo, alertó que unos 60 choferes realizan servicios con horarios cortados, una modalidad que está fuera del convenio vigente. “Son turnos de cuatro horas a la mañana y cuatro a la tarde, algo que no corresponde”, explicó.

Como consecuencia, la medida implica una reducción del servicio en las franjas de menor movimiento de pasajeros. Se trata de una estrategia orientada a reducir costos operativos por parte de Ersa y Transporte San Lorenzo.

La modalidad repercute directamente en la prestación del servicio diario. “A esta hora, 60 colectivos dejan de circular hasta las 13, lo que representa cerca de un 45% menos de unidades”, advirtió.

Futuras asambleas

Ante este escenario, los trabajadores analizan la realización de asambleas para definir los pasos a seguir. “Venimos de manera pacífica para buscar una solución, pero cada vez se agrava más”, sostuvo el delegado.

Además, expresó preocupación por el pago de salarios en el corto plazo. “Estamos cobrando lo acordado en 2025 y no está garantizado que nos depositen, porque la empresa dice que no tiene para abonar”, aseguró.

El conflicto se mantiene abierto y suma incertidumbre tanto para los trabajadores como para los usuarios del sistema de transporte urbano.

Con información de Radio Sudamericana.