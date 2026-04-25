Por su trabajo con el guaraní, investigadora de la Unne será distinguida en los Konex 2026

La investigadora de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Carolina Gandulfo, será distinguida con el Diploma al Mérito del Premio Konex 2026, un reconocimiento que pone en valor una trayectoria profundamente vinculada al estudio, la visibilización y la revitalización del guaraní en Corrientes. Su trabajo, sostenido durante más de dos décadas, permitió no solo investigar la lengua, sino también impulsar políticas, espacios académicos y herramientas educativas para fortalecer su uso en la región.



Seleccionada entre las 100 personalidades más destacadas de la última década en el área de Humanidades, dentro de la disciplina Educación, Gandulfo construyó un recorrido académico y profesional con fuerte anclaje territorial. A partir de su llegada a Corrientes —donde reside desde hace 30 años— orientó su labor hacia las comunidades bilingües guaraní-castellano, desarrollando investigaciones etnográficas y proyectos de alfabetización inicial junto a docentes, niños y niñas.

"Entiendo pero no hablo"



“Avy’aiterei! Estoy muy emocionada, sin dudas no lo esperaba, pero pienso en toda la gente hablante de guaraní con la que vengo trabajando y compartiendo hace tantos años”, expresó tras conocerse la distinción. Y agregó: “este reconocimiento es por todo ese trabajo sostenido de tantos años y por momentos tan difíciles”. En ese sentido, subrayó el carácter colectivo del premio: “El guaraní y todo el equipo con el trabajo se merecen este reconocimiento que para mí es colectivo”.

Formación y recorrido profesional



Entre sus principales aportes se destaca haber impulsado la creación de la Cátedra Libre de Guaraní de la Unne en 2024, un espacio pensado como agente de revitalización lingüística. Desde allí se desarrollan proyectos que incluso buscan incidir en políticas públicas, como el diseño de una política lingüística municipal en Caá Catí, una experiencia inédita en la provincia. También participó en la formulación del diseño curricular para la primera formación oficial de profesores de guaraní en Corrientes, iniciada en 2022.



Su producción académica incluye trabajos clave como su tesis de maestría “Entiendo pero no hablo”, y su doctorado en Antropología Social, donde abordó los procesos lingüísticos en territorios bilingües. Además, formó parte de investigaciones regionales sobre lenguas indígenas (guaraní, quichua, wichi, qom y moqoit), y co-coordinó publicaciones como “Hablar Lenguas Indígenas hoy” y “Transmitir Lenguas indígenas hoy”. Su recorrido también incluye la producción de materiales didácticos, audiovisuales y documentales, como “Rostros del Guaraní en Corrientes”.



Gandulfo es profesora de Geografía (UBA), especialista en Análisis e Intervención Social (Unne), magíster y doctora en Antropología Social, además de haber cursado estudios en Psicología Social. Actualmente se desempeña como docente universitaria, investigadora del Conicet y directora del Centro de Estudios Etnográficos en Co-Labor (Cetco) de la Facultad de Humanidades de la Unne. También integra redes académicas y colectivos vinculados a la etnografía y las lenguas indígenas.



A lo largo de su carrera, su línea de trabajo buscó “construir visibilidad sobre la vigencia y vitalidad del guaraní en Corrientes y Argentina, así como comprender sus prohibiciones, transmisiones y persistencia”, según definió la propia investigadora. Ese compromiso le valió también reconocimientos internacionales, como la distinción Rohayhu Che Ñe’ẽ otorgada en 2022 por la Secretaría de Políticas Lingüísticas de Paraguay.

Cómo se otorgan los Premios Konex



Los Premios Konex, creados en 1980, distinguen cada año a las figuras más relevantes de la cultura argentina en distintas disciplinas. En esta edición, el Gran Jurado seleccionó a las 100 personalidades más destacadas de las Humanidades argentinas en el período 2016-2025. La entrega de los Diplomas al Mérito se realizará el 8 de septiembre en la Facultad de Derecho de la UBA, donde Gandulfo será reconocida por una trayectoria que logró instalar al guaraní como un eje central en el debate educativo, cultural y político de la región.

Con información de Unne Medios