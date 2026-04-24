Corrientes: detectan cardúmenes de grandes dorados en zonas clave del Paraná

Se presentaron los primeros avances del proyecto “Tras la Estela del Tigre”, una iniciativa de marcación y seguimiento del dorado mediante radiotelemetría que ya arroja datos relevantes sobre el comportamiento de esta especie emblemática. Los primeros resultados fueron presentados este jueves en la Casa de Gobierno de Corrientes por los investigadores. Entre esos puntos, se destacó la zona del Alto Paraná, donde se registró la permanencia de cardúmenes de ejemplares grandes. Este comportamiento podría indicar la viabilidad de convertir ese sector en un área prioritaria para la conservación de la especie.

La investigación coordinada por el Instituto de Ictiología del Nordeste (Inicne) de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), junto a la Universidad de Massachusetts, la Universidad de Carleton, la empresa SET FLY FISHING y el Gobierno de Corrientes, permitió identificar uno de los hallazgos más importantes: los dorados de gran porte no realizan migraciones extensas, sino que detienen sus desplazamientos y permanecen en sitios con condiciones óptimas.

Migraciones del dorado

La iniciativa, puesta en marcha a mediados de 2025, busca conocer en profundidad el hábitat y las migraciones del dorado (salminus brasiliensis), un depredador tope cuya presencia impacta directamente en la biodiversidad del ecosistema acuático y que, además, posee un fuerte valor cultural, social y económico en la región.

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Durante la presentación estuvieron presentes la coordinadora del proyecto, la Dra. Natalia Silva; el Dr. Sebastián Sánchez; el investigador Andy J. Danylchuk; Andrés Martínez, de SET FLY FISHING; el presidente del Concejo Deliberante de Corrientes, Marcos Amarilla; y Alejandra Elciri, titular de la Dirección de Parques y Reservas.

Desde el equipo de especialistas resaltaron que estos primeros resultados refuerzan el potencial de Corrientes para el desarrollo del turismo de pesca deportiva, al tiempo que subrayaron la necesidad de proteger esta especie clave. También remarcaron la importancia de generar conocimiento científico para una gestión sostenible del recurso íctico, con participación de la comunidad y de los sectores vinculados a la actividad pesquera.

Antecedentes

El proyecto tiene como antecedente a “El río Paraná tiene peces marcados”, también coordinado por el Inicne desde 2019, mediante el cual se marcaron más de 4.000 peces y se registraron más de 400 recapturas, con la participación de cuatro países y referentes de todas las provincias argentinas con costa sobre el Paraná.

En cuanto a la metodología, “Tras la Estela del Tigre” prevé la colocación de pequeños transmisores en los peces, con baterías de entre 5 y 8 años de duración. Estos dispositivos emiten señales que son captadas por antenas, permitiendo identificar cada ejemplar y seguir sus movimientos sin generarles molestias.

La radiotelemetría, ampliamente utilizada en el monitoreo de animales, se aplica de manera innovadora en peces dentro de la región gracias a la articulación con universidades extranjeras, lo que posiciona al proyecto como una experiencia pionera en el estudio de la ecología espacial del dorado.

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Al cierre del acto, la Dra. Natalia Silva fue distinguida con el título honorífico “Mérito al Ciudadano”, en reconocimiento a su compromiso con la protección de la naturaleza y la fauna íctica.

Con información de la Medios Unne