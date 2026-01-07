Corrientes: abandonaron a un perro en un basural y buscan dar con los responsables

Un nuevo caso de maltrato animal conmociona a la ciudad de Corrientes. Un perro de raza rottweiler, de aproximadamente 8 años y con una discapacidad física —le falta una pata delantera— fue abandonado violentamente el martes alrededor de las 21 en el basural ubicado en la zona de Santa Catalina y Mocoretá.

El detalle del rescate

Según testigos, el animal fue arrojado desde un auto gris, quedando a su suerte en el lugar. El caso fue asistido por integrantes de Ayudando Animales Corrientes, quienes lograron rescatarlo y brindarle atención inicial.

Juanse Jantus, referente de la organización, relató a El Litoral: “Necesitamos ayuda para saldar su atención veterinaria y comprar alimento premium. El gasto estimado es de aproximadamente $80.000”.

Además del aporte económico, desde la protectora solicitan donaciones de mantas, pañales y cartones, elementos indispensables para el cuidado del animal debido a su condición.

Aportar datos de los responsables

Desde Ayudando Animales Corrientes también pidieron colaboración a la comunidad para identificar a los responsables del abandono. “Si alguien vio el hecho o tiene información sobre quiénes eran sus dueños, es fundamental que se comunique para poder realizar la correspondiente denuncia penal por maltrato animal”, señalaron a este medio.

El abandono y la crueldad hacia los animales constituyen un delito penado por la ley. Organizaciones proteccionistas insisten en la necesidad de denunciar estos hechos para evitar que se repitan y para que los responsables enfrenten las consecuencias legales.

Quienes deseen colaborar pueden realizar donaciones al alias Rescate.ayuda.mp o aportar información al 3794815789 (Juanse) o comunicarse con Ayudando Animales Corrientes en Instagram @Ayudandoalosanimales\_ctes para recibir más información sobre cómo colaborar con la perra y otros animales rescatados.