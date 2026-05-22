Corrientes: implantaron un innovador marcapasos sin cable a una paciente de alto riesgo

El Instituto de Cardiología de Corrientes concretó esta semana la implantación de una nueva generación de marcapasos sin cable, conocido como Micra AV2. El procedimiento estuvo destinado a una paciente en diálisis, sin accesos venosos y con elevado riesgo de infecciones, por lo que es una intervención considerada de alta complejidad debido al estado clínico. El dispositivo representa una de las tecnologías más avanzadas en estimulación cardíaca.

El procedimiento estuvo a cargo de la Dra. Gabriela Reyes y el Dr. Santiago Manzolillo, integrantes del Servicio de Arritmias y Electrofisiología, dirigido por el Dr. Pozzer. La paciente en diálisis, no contaba con accesos venosos disponibles, tiene arteriopatía periférica y lesiones que se encontraban bajo tratamiento antibiótico.

Según se informó, el cuadro clínico presentaba además un alto riesgo de infecciones, por lo que la elección de esta tecnología resultó clave para poder concretar el implante minimizando posibles complicaciones.

¿Qué es el dispositivo implantado?

El Micra AV2 pertenece a la evolución más reciente de los dispositivos “leadless”, es decir, marcapasos sin cables. Se trata de un sistema miniaturizado que se implanta directamente dentro del corazón, evitando la necesidad de electrodos tradicionales y del bolsillo subcutáneo que requieren los dispositivos convencionales.

Entre los principales beneficios de esta tecnología se destacan una mejor sincronización del latido cardíaco, mayor adaptación al movimiento y al ejercicio físico, además de algoritmos más inteligentes que permiten optimizar el funcionamiento del dispositivo.

Otro de los aspectos destacados es la mayor duración de la batería y la posibilidad de realizar un implante mínimamente invasivo, características que buscan mejorar tanto la seguridad como la recuperación del paciente.

Desde el punto de vista médico, la ausencia de cables tradicionales permite evitar complicaciones asociadas a la fractura de electrodos, además de reducir considerablemente el riesgo de infecciones relacionadas con el bolsillo subcutáneo.

La incorporación de este tipo de tecnología representa un avance importante en el tratamiento de pacientes con patologías cardíacas complejas y condiciones clínicas delicadas, especialmente en aquellos casos donde los métodos convencionales presentan limitaciones o mayores riesgos.

Especialistas remarcaron que la evolución de los dispositivos leadless apunta al desarrollo de sistemas cada vez más seguros, fisiológicos y eficaces, con impacto directo en la calidad de vida de las personas que requieren asistencia cardíaca permanente.