El Instituto de Cardiología de Corrientes suma tecnología de IA única en el país

El Instituto de Cardiología de Corrientes (ICC) anució la puesta en funcionamiento del primer sistema Revolution™ Apex de GE HealthCare en el país. Se trata de una plataforma de tomografía computada (CT) diseñada para resolver estudios clínicos de altísima complejidad, optimizando el diagnóstico en áreas críticas como la cardiología, la neurología y la oncología.

Con más de 50 años de historia, el ICC reafirma con esta inversión su liderazgo en el abordaje de enfermedades cardiovasculares.

La nueva tecnología permite una adquisición de imágenes volumétricas de órganos completos en una sola rotación, lo que reduce drásticamente los tiempos de estudio y mejora la precisión diagnóstica en pacientes con cuadros severos.

Inteligencia Artificial aplicada al diagnóstico

La principal innovación de esta plataforma radica en su integración con Inteligencia Artificial (IA). Mediante algoritmos avanzados de reconstrucción de imagen, el equipo logra obtener capturas de alta definición con niveles mínimos de ruido, incluso utilizando dosis de radiación reducidas. Esto garantiza una práctica médica más segura, especialmente en pacientes pediátricos o aquellos que requieren estudios frecuentes.

En el ámbito específico de la cardiología, el sistema permite:

Estudios ultrarrápidos: captura imágenes nítidas incluso en pacientes con frecuencias cardíacas elevadas.

Reducción de artefactos: elimina las distorsiones causadas por el movimiento del corazón.

Atención en emergencias: agiliza el flujo de trabajo en eventos cerebrovasculares (ACV) y situaciones de urgencia donde cada segundo cuenta.

Innovación sustentable y visión de futuro

El doctor Julio Vallejos, Director Ejecutivo del ICC, resaltó que la llegada de esta tecnología refleja una visión de largo plazo. "Integramos innovación y calidad asistencial en beneficio de los pacientes de todo el Nordeste Argentino (NEA)", expresó.

Además de su potencia clínica, el equipo destaca por su diseño "future-ready". Al ser una plataforma escalable, permite actualizaciones progresivas de software y hardware sin necesidad de reemplazar el equipo completo, lo que se alinea con una política de sostenibilidad y uso eficiente de los recursos institucionales.

Con esta incorporación, Corrientes se posiciona a la vanguardia de la tecnología médica en Sudamérica, consolidando al Instituto de Cardiología como un centro de derivación nacional que combina la formación profesional de excelencia con estándares tecnológicos de nivel internacional.