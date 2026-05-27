¿Qué estudiar?: la Unne lanza jornadas para conocer carreras en Corrientes y Chaco

La Universidad Nacional del Nordeste (Unne) pondrá en marcha desde este jueves y hasta el 10 de junio las Jornadas Informativas “Conociendo Unne”, una iniciativa gratuita destinada a estudiantes de los últimos años del secundario y a todas aquellas personas interesadas en continuar estudios superiores. La propuesta, organizada por el Departamento de Orientación Vocacional y Ocupacional de la Secretaría General de Extensión Universitaria, busca acercar la oferta académica de la universidad y brindar herramientas para acompañar el proceso de elección vocacional.

Durante los encuentros, los participantes podrán recorrer distintas facultades e institutos, conocer aulas y espacios de estudio, dialogar con docentes, graduados y estudiantes, además de interiorizarse sobre el perfil profesional y el campo laboral de cada carrera. Desde la universidad señalaron que la elección de una carrera requiere tiempo, análisis e información actualizada, por lo que las jornadas apuntan a facilitar ese proceso y acercar a los futuros ingresantes a la experiencia universitaria.

Las actividades se desarrollarán hasta el 10 de junio en sedes de Corrientes y Resistencia, con presentaciones de carreras vinculadas a salud, ingeniería, ciencias sociales, economía, diseño, comunicación, arquitectura, derecho y humanidades, entre otras áreas.

Cronograma completo

El cronograma comenzará el jueves 28 de mayo en la Facultad de Ciencias Agrarias de 9 a 11, ubicada en Sargento Cabral 2139 de Corrientes, donde se presentarán las carreras de Ingeniería Agronómica, Ingeniería Industrial, Tecnicatura Foresto Industrial, Tecnicatura en Apicultura y Tecnicatura en Mecanización Agraria.

Este viernes 29 de mayo, desde las 9 a 11 en la Facultad de Ingeniería (Campus Av Las Heras 727. Resistencia, Chaco). Carreras: Ingeniería Civil; Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electromecánica). A partir de las 15 a 17 en el Instituto de Ciencias Criminalísticas, en su sede de Catamarca 375 (Corrientes Capital). Carrera: Licenciatura en Criminalísticas.

El próximo lunes 1 de junio, desde las 9 a 11 en la Facultad de Ciencias Veterinarias ubicada en Sargento Cabral 2139 (Corrientes Capital). Carreras: Ciencias Veterinarias; Tecnicatura en Administración de Empresas Agropecuarias. De las 16 a 18 en la Facultad de Medicina. Sede Sargento Cabral 2001 (Corrientes Capital). Carreras: Medicina; Licenciatura en Kinesiología y Licenciatura en Enfermería.

El martes 2 de junio, a partir de las 9 a 11 en la Facultad de Ciencias, Exactas, Naturales y Agrimensura en su sede de Avenida Libertad 5470 (Corrientes Capital). Carreras: Licenciatura y Profesorado en Ciencias Biológicas; Licenciatura y Profesorado en Ciencias Químicas; Licenciatura y Profesorado en Ciencias Físicas; Licenciatura y Profesorado en Matemáticas. Bioquímica; Ingeniería en Agrimensura; Ingeniería en Electrónica, Ingeniería Eléctrica; Lic en Sistemas de Información.

Mientras que desde las 15 a 17 en la Facultad de Ciencias Económicas ubicada en Campus Resistencia de Avenida Las Heras 727 (Resistencia, Chaco). Carreras: Contador Público; Licenciatura en Administración; Licenciatura en Economía; Licenciatura en Comercio Exterior y Licenciatura en Relaciones Laborables.

Para el miércoles 3 de junio, los futuros estudiantes pueden acercarse de 9 a 11 en la sede de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura. Campus de la Reforma, Av. Castelli 1300, Resistencia (Chaco). Carreras: Licenciatura en Comunicación Social; Licenciatura en Relaciones Laborales y Licenciatura en Turismo. Desde las 15 a 17 en la Facultad de Odontología, en su sede de Avenida Libertad 5450 (Corrientes Capital). Carrera: Odontología

Un día después, el jueves 4 de junio, a partir de las 9 a 11 en la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas en su sede de Avenida Libertad 5470 (Corrientes Capital). Carreras: Abogacía.

Luego para el miércoles 10 de junio, de 9 a 11 en la Facultad de Humanidades del Campus Resistencia ubicado en Avenida Las Heras 727 (Resistencia Chaco). Carreras: Licenciatura en Ciencias de la Información; Licenciatura y Profesorado en Ciencias de la Educación; Licenciatura y Profesorado en Educación Inicial; Licenciatura y Profesorado en Filosofía; en Geografía; en Historia; en Letras; Lic. En Comunicación Social. De14 a 16 en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo ubicada en Campus Resistencia de Avenida Las Heras 727 (Resistencia, Chaco). Carreras: Arquitectura; Diseño Gráfico; Licenciatura en Diseño Industrial.

Además de conocer la oferta académica, los asistentes podrán acceder a información sobre actividades de investigación, extensión y vida estudiantil que se desarrollan dentro de la universidad.

Las jornadas serán de acceso libre y gratuito. Para consultas e inscripción, los interesados pueden comunicarse al correo [email protected].