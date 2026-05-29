Un gato trepó a un árbol de 10 metros y fue rescatado por bomberos

Un inusual operativo de rescate movilizó este viernes a los Bomberos Voluntarios de Riachuelo, luego de que un vecino alertara sobre un gato que se encontraba atrapado en la copa de un árbol de aproximadamente 10 metros de altura.

¿Cómo fue el rescate?

El llamado de emergencia fue recibido a las 12, solicitando la intervención del personal en la intersección de calle Dolores Soler y Ruta Nacional 12. De inmediato, partió una dotación encabezada por Gustavo Pérez, con Mariano Domínguez al volante de la unidad.

Al arribar al lugar, los bomberos constataron la situación y montaron un operativo para rescatar al animal. Utilizando equipos de seguridad, una escalera y una manta de protección, lograron alcanzar al felino y ponerlo a salvo sin que sufriera lesiones.

Tras completar exitosamente la tarea, la dotación dio por finalizado el servicio a las 12:50 y regresó al cuartel sin registrar novedades, con todo el personal en perfectas condiciones.