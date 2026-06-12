Eragia: cómo es la nueva fábrica de alimentos que abastecerá a los comedores de la Unne

La comunidad de la Escuela Regional de Agricultura, Ganadería e Industrias Afines (ERAGIA), encabezada por el rector de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Omar Larroza, inauguró este viernes por la mañana la flamante Sala de Agroindustrias "Tembi’u Porã" (comida buena, en guaraní).

El nuevo complejo industrial incorpora tecnología de vanguardia y un sistema informático de automatización propio, posicionando a la centenaria institución como un polo de referencia regional en producción agroalimentaria sustentable.

Tras el descubrimiento de la placa, los funcionarios recorrieron las instalaciones equipadas con estrictos protocolos de bioseguridad.

Cuatro líneas de producción con automatización propia

La nueva infraestructura fue concebida como el eslabón final del trayecto formativo de la ERAGIA, permitiendo que los estudiantes del último año adquieran destrezas en el procesamiento de materias primas a gran escala bajo normativas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

La gerencia técnica precisó que las instalaciones operan bajo la modalidad de "cuatro fábricas en una", divididas de forma estricta según el origen de la materia prima vegetal y animal:

Sector Lácteo: elaboración controlada de quesos, yogur, ricota y dulce de leche.

elaboración controlada de quesos, yogur, ricota y dulce de leche. Sector Cárnico: procesamiento de chacinados, embutidos, salamines y medallones congelados.

procesamiento de chacinados, embutidos, salamines y medallones congelados. Sector Conservas: producción a escala de dulces, frutas en almíbar, encurtidos y salsas de tomate.

producción a escala de dulces, frutas en almíbar, encurtidos y salsas de tomate. Sector Farináceos: panadería industrial, confitería, pastas, prepizzas y tapas de empanadas.

"Para nosotros es un orgullo inaugurar un sistema automatizado con soberanía tecnológica, hecho a partir de nuestro propio sistema informático de la Unne", destacó Larroza. El rector recordó que la ERAGIA, nacida bajo el ala de la Universidad Nacional del Litoral, cumplirá pronto 116 años de historia, consolidándose como la institución madre de la actual estructura académica regional.

Integración con los comedores universitarios y el mercado local

La puesta en marcha de "Tembi’u Porã" tendrá un impacto económico inmediato en el presupuesto asistencial de la alta casa de estudios.

La gerente de la planta, Patricia Romero Vidomlansky, confirmó que el stock de productos terminados congelados y los panificados se despacharán de forma prioritaria a los Comedores Universitarios de la Unne, tanto en los nodos de Corrientes como de Resistencia (Chaco), dando cobertura alimentaria diaria a un universo estimado de 3.000 comensales.

Asimismo, la planta fue diseñada para abrir canales de transferencia hacia el sector privado y cooperativo, funcionando como un centro de capacitación en tecnologías de vanguardia para pequeños y medianos productores del Litoral.

La diversificación productiva se complementa con las recientes innovaciones implementadas en la escuela, que incluyen cultivos hidropónicos, sistemas hortícolas bajo cobertura plástica y la renovación total de una quinta citrícola de más de dos hectáreas.

Con este despliegue, la universidad apunta ahora a tramitar las habilitaciones bromatológicas de alcance nacional para competir con valor agregado en los mercados formales del NEA.