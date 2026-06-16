Quién es Omar Larroza, el médico oftalmólogo reelecto al frente de la Unne

En el marco de una sesión extraordinaria celebrada este martes 16 de junio de 2026, la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) unificó criterios para consagrar la reelección de Omar Larroza como rector de la casa de altos estudios, garantizando su permanencia al frente del Poder Ejecutivo del solio universitario hasta el año 2030.

La consagración de Larroza expuso una fisonomía política sustancialmente diferente a la de su bautismo de fuego en el año 2022. En aquel entonces, el exdecano de Medicina debió dirimir la conducción en una reñida y polarizada votación frente a la abogada Verónica Torres.

En esta oportunidad, la construcción de consensos internos y la dilución de los focos de disidencia permitieron que el oficialismo concurriera a las urnas de la asamblea sin registrar ninguna fuerza de oposición parlamentaria.

Así, quedó formalmente proclamada la continuidad del actual Rector, quien asumirá formalmente al frente de su segundo periodo, el próximo 1 de julio, para conducir la Universidad hasta el último día del mes de junio de 2030.

De la militancia estudiantil al control de la gestión académica

El perfil técnico y político del reelecto rector exhibe un recorrido lineal dentro de la estructura de la Unne, habiendo transitado por todos los estamentos que componen el cogobierno universitario:

Inicios y claustro estudiantil: comenzó su actividad institucional en 1990 como secretario del Centro de Estudiantes de Medicina, Enfermería y Kinesiología, desempeñándose luego como consejero directivo y consejero superior por el estudiantado entre 1992 y 1994.

Formación profesional y posgrado: graduado como médico y especializado en oftalmología en el Hospital Vidal de Corrientes, Larroza sumó credenciales en el exterior con un Máster en Gestión de la Educación Superior por la Universidad de Barcelona y un Doctorado en la misma disciplina por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref).

Ascenso en Medicina: tras ejercer la docencia y representar al claustro de profesores, ocupó la Secretaría Académica de la Facultad de Medicina (2006-2014) y posteriormente fue electo decano de dicha unidad por dos períodos consecutivos entre 2014 y 2022, proyección que catapultó su perfil a la presidencia de la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina (Afacimera).

El frente nacional y los desafíos del Plan Estratégico

La renovación del mandato de Larroza se produce en un escenario de reconfiguración del sistema de educación superior a nivel federal, donde la Unne busca sostener su peso específico en las deliberaciones presupuestarias ante el Poder Ejecutivo Nacional.

Durante su primer ciclo en el rectorado, iniciado el 22 de junio de 2022, Larroza logró ramificar la influencia de la región del Litoral en el armado político central al desempeñarse como presidente y vicepresidente de la Comisión de Planeamiento del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Desde ese rol técnico y político, encabezó las negociaciones y la redacción final del nuevo Plan Estratégico del organismo, una herramienta clave que redefine las metas de financiamiento, acreditación de carreras y articulación científica de las universidades públicas del país en el mediano plazo.

Con el respaldo unánime obtenido en la sesión de este martes, el oficialismo en la Unne consolida una hegemonía que le permitirá administrar los recursos, los planes de estudio y las políticas de extensión social y comunitaria en las provincias de Corrientes y Chaco durante los próximos cuatro años, bajo una agenda que promete dar continuidad al proceso de modernización y virtualización de la matrícula universitaria.



