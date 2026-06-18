Sauce: tras la muerte de un anciano por desnutrición, el asilo designó una nueva comisión

Tras la muerte de un adulto mayor que residía en el hogar de ancianos Sagrado Corazón de Jesús de Sauce. Este jueves se inició un proceso de normalización administrativa y jurídica tras la designación de una comisión normalizadora encabezada por la doctora Ana de León. La medida fue impulsada ante la falta de convocatoria a asambleas y la necesidad de actualizar la documentación legal de la entidad.

La muerte de una persona en un asilo de ancianos derivó en un allanamiento que se concretó este miércoles, dispuesto por la Fiscalía en turno de Curuzú Cuatiá. La denuncia habría sido radicada ante las autoridades judiciales por una enfermera que daba cuenta de las pésimas condiciones de salud en que se hallaba uno de los hombres internado, el cual posteriormente falleció como consecuencia de un cuadro de desnutrición y abandono, advirtieron.

Cómo continuará

La nueva comisión asumió funciones y cuenta con un plazo de 60 días para regularizar los libros institucionales y la personería jurídica. Una vez concluida esa etapa, deberá convocar a una asamblea para que los socios elijan una nueva comisión directiva que continúe al frente de la institución, según informó el diariodecuruzu.com

En medio de la preocupación generada por el reciente fallecimiento de un residente, desde la comisión aclararon que no poseen información oficial sobre el hecho, ya que su intervención se limita a cuestiones administrativas y legales. También señalaron que la Justicia y la Fiscalía realizaron actuaciones en el lugar. Actualmente, el hogar alberga a 13 adultos mayores y emplea a 15 trabajadores, y se confirmó que no habrá modificaciones en el personal durante el proceso de normalización.