Autovía 12: avances para mejorar la circulación y la seguridad vial

Se reactivaron los trabajos de la Autovía de la Ruta Nacional Nº 12 con importantes avances para mejorar la circulación y la seguridad vial. La empresa concesionaria informó a El Litoral en qué consisten los trabajos.

"La obra de la Autovía de la Ruta Nacional Nº 12 volvió a ponerse en marcha con la reactivación de distintos frentes de trabajo que permitirán mejorar la conectividad, la seguridad vial y la calidad de vida de miles de usuarios que transitan diariamente por este importante corredor", se informó.

"Actualmente, las tareas se concentran en el sector del viaducto Verona Margen Sur, donde se están ejecutando trabajos de movimiento de suelo, mientras que en la zona comprendida entre calle Verona y la Rotonda de la Avenida Independencia se llevan adelante obras de revestimiento de taludes sobre la colectora derecha", detallaron.

"Paralelamente, con el objetivo de dar una solución integral al sistema de drenaje pluvial en el área del Aeropuerto, se inició la construcción de nuevas alcantarillas en ambas márgenes de la ruta. Estas obras resultan fundamentales para mejorar el escurrimiento de las aguas y prevenir inconvenientes durante períodos de lluvias intensas", agregaron.