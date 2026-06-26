Corrientes: la familia de Sofía, la joven que cayó de un cuarto piso, donó sus órganos

La familia de Lara Sofía Legal, la joven de 18 años que falleció este jueves en la ciudad de Corrientes, decidió donar sus órganos en medio del profundo dolor por su pérdida. La chica permanecía internada en estado crítico en el Hospital Escuela "General José F. de San Martín", desde el pasado 18 de junio, cuando sufrió una caída desde el cuarto piso de un edificio ubicado sobre calle Necochea al 1400, en el barrio Sur.

La decisión fue confirmada por familiares de la joven oriunda de Bella Vista, quienes destacaron que el acto solidario representa una forma de dar esperanza a otras personas que esperan un trasplante.

El emotivo mensaje

En las últimas horas, la tía de Sofía compartió un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales que conmovió a familiares y amigos. "Donar órganos salva vidas, y esa era tu misión, Sofi. Te voy a amar hasta mi último suspiro", escribió.

El procedimiento de ablación multiorgánica se realizó gracias al trabajo coordinado entre el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Corrientes (Cucaicor) y los equipos médicos del Hospital Escuela. Gracias a esta decisión, pacientes que integran la lista de espera para un trasplante tendrán una nueva oportunidad de vida.

Corrientes se destaca a nivel nacional por sus índices de donación de órganos, ubicándose entre las provincias con mayor cantidad de donantes del país. El sistema de donación se desarrolla bajo la coordinación del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) y los organismos provinciales, que trabajan para garantizar el acceso al trasplante de quienes lo necesitan.

La historia de Lara Sofía Legal deja un mensaje de solidaridad que trasciende el dolor de su familia y se transforma en esperanza para otras personas.