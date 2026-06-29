Vacunación antirrábica gratuita en Corrientes: días, horarios y sede de la Unne

La Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) confirmó la realización de una jornada gratuita de vacunación antirrábica y tenencia responsable, diseñada como un dispositivo de prevención primaria de la salud pública contra las zoonosis urbanas de transmisión viral.

El despliegue territorial sanitario se llevará a cabo este viernes en las instalaciones de la unidad académica, ubicada sobre la calle Sargento Cabral 2139 de la capital correntina.

De acuerdo a la planificación oficial dispuesta por las autoridades de la casa de altos estudios, los equipos profesionales y los estudiantes del tramo superior de la carrera médica brindarán atención clínica primaria en la franja horaria comprendida entre las 8:00 y las 12:00.

Inmunización viral y control del parasitismo externo

La campaña no se limitará únicamente al bloqueo epidemiológico de la rabia mediante la inoculación del agente inmunizante, sino que incorporará una serie de abordajes veterinarios complementarios orientados al bienestar integral de los animales de compañía.

Los profesionales a cargo ejecutarán operativos paralelos de desparasitación externa para combatir la proliferación de ectoparásitos —vectores biológicos estacionales de otras patologías zoonóticas complejas en la región—.

"Acercate con tu mascota y sumate a esta iniciativa de prevención y cuidado comunitario", señalaron formalmente desde la coordinación de la facultad, remarcando la importancia del compromiso ciudadano para sostener las barreras inmunológicas obligatorias dentro del ejido urbano local.