Omar Larroza asume su segundo mandato como rector de la Unne

El rector de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Omar Larroza, asumirá formalmente este miércoles tras ser reelecto para el nuevo mandatao 2026-20230.

El acto tendrá lugar en el Aula Magna del Campus Resistencia de la Universidad (avenida Las Heras 727), a las 9.

Cómo fue la elección

La Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) eligió el pasado 16 de junio al actual rector, Gerardo Omar Larroza, para continuar al frente de la conducción de la institución durante el período 2026-2030.

Tras el cierre del bloque ordinario, se habilitó la sesión extraordinaria para definir la jefatura de la universidad, donde la candidatura de Larroza se alzó como la única propuesta oficial.

Haciendo uso de las atribuciones contempladas en el Artículo 6º del Estatuto, la Asamblea sesionó con la representación plena de decanos, docentes, graduados, estudiantes y personal no docente, todos munidos de voz y voto.

La reelección de Larroza fue aprobada por 178 votos a favor y una abstención.