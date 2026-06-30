Semilla tiene tres meses, fue rescatada de una jaula y necesita $340.000 para una cirugía

Con apenas tres meses de vida, Semilla ya atravesó una historia marcada por el abandono y el sufrimiento. La pequeña gata fue rescatada de una vivienda del barrio Pompeya, donde permanecía encerrada en una jaula junto a otras dos crías, sin recibir los cuidados que necesitaba. Nació con una malformación en uno de sus ojos y una úlcera en el otro que se agravó por la falta de atención veterinaria. Ahora impulsan una campaña para reunir los $340.000 que cuesta su operación.

La historia de Semilla

Luego del rescate, fue trasladada a una veterinaria, donde los profesionales constataron el delicado estado de su salud. Semilla nació con el párpado de uno de sus ojos completamente cicatrizado, mientras que en el otro desarrolló una úlcera que se agravó por la falta de atención veterinaria.

Ante este panorama, los veterinarios indicaron que la mascota necesita una cirugía para mejorar su calidad de vida y evitar que su cuadro continúe empeorando.

"La gatita se llama semilla, es una bebe de 3 meses, la rescatamos del barrio Pompeya de una familia que la tenia encerrada en una jaula junto a otras dos gatitas", señaló a El Litoral, Noa de la Colonia de Michis de Corrientes.

El costo total del procedimiento asciende a $295.000, suma que incluye la primera atención veterinaria, cuyo valor fue de $45.000. Debido a ese elevado monto, los rescatistas iniciaron una campaña solidaria para reunir el dinero necesario y poder concretar la intervención.

Mientras espera la operación, Semilla permanece bajo el cuidado de quienes llevan adelante la Colonia de Michis, recibiendo tratamiento, alimentación y mucho cariño para recuperarse.

Quienes deseen colaborar con la cirugía pueden realizar un aporte económico al alias coloniamichis.mp. Además, los rescatistas comparten el estado de salud de Semilla, el avance de la campaña y las novedades del caso a través de su cuenta de Instagram: @coloniamichis.

La esperanza ahora está puesta en que la solidaridad permita reunir los fondos necesarios para que esta pequeña gatita tenga la oportunidad de crecer sin dolor y con una mejor calidad de vida.