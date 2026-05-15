Rescataron a Moana, una perra víctima de abuso en Corrientes

Nuevamente un caso de abuso a animales en Corrientes, al igual que en el caso Alita y Negrita, una denuncia realizada por vecinos permitió rescatar a una perra que habría sido víctima de abuso. Se trata de Moana, una perra que vivía en una vivienda del barrio San Jorge. El operativo se llevó adelante este viernes y contó con la intervención de personal municipal, efectivos de la Policía de Corrientes y la Justicia.

Moana, fue retirada del domicilio para preservar su integridad y trasladado a la Fundación mis huellas a casa, donde permanecerá resguardado y recibirá atención veterinaria especializada mientras continúa el proceso judicial correspondiente.

Desde el área de Bienestar Animal de la municipalidad destacaron la importancia de la participación ciudadana para detectar situaciones de abuso y actuar rápidamente. “Gracias a la denuncia de los vecinos, seguimos avanzando contra el maltrato animal”, señalaron tras el procedimiento.

Además del seguimiento veterinario, la perra será evaluada por profesionales para determinar su estado general de salud y recuperación. La intervención busca garantizar condiciones adecuadas de cuidado y evitar nuevos episodios de violencia.

¿Cómo denunciar?

Las autoridades recordaron que las denuncias por maltrato animal pueden realizarse de manera anónima a través de la línea telefónica 147 o mediante MuniBot al número 3794-341768. Remarcaron también la necesidad de fortalecer la tenencia responsable y el compromiso comunitario.

El caso volvió a poner en agenda la problemática del maltrato hacia los animales y el rol clave de los vecinos para visibilizar estas situaciones. Desde el Municipio insistieron en que cada denuncia puede marcar la diferencia y salvar vidas.