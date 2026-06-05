Denuncia por acoso en la Unne: apartaron al docente señalado por tres alumnas de Derecho

La decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Unne, Mónica Anís, confirmó que se activó el protocolo institucional tras las denuncias presentadas por tres estudiantes contra un docente por acoso sexual. Además, informó que el profesor fue apartado preventivamente del dictado del curso mientras avanzan las actuaciones administrativas.

"Ayer las estudiantes realizaron la presentación en la facultad. No tengo conocimiento de una denuncia penal, solo conocemos las que dieron inicio a las actuaciones en la institución", señaló la decana en una entrevista con Radio Dos. Asimismo, explicó que las acusaciones fueron realizadas en "forma simultánea y son de modalidad similar".

Protocolo y la decisión sobre el docente

Aniís detalló que el protocolo prevé la elaboración de un informe de riesgo para determinar la gravedad de los hechos denunciados y establecer medidas de protección para las denunciantes. En ese marco, confirmó la decisión preventiva respecto del docente.

"Ya tuvimos contacto con la profesora titular de la cátedra donde se habría desarrollado la situación. Se resolvió de manera preventiva apartar al denunciado del dictado del curso", afirmó.

La decana explicó además que el procedimiento contempla la notificación al docente para que ejerza su derecho de defensa y presente un descargo. "Se le mencionan hechos, no personas denunciantes", precisó.

Anís aclaró que se trata de una actuación administrativa y no de un proceso judicial. En ese marco, indicó que la facultad reúne la información disponible y, a partir de ello, solicita la investigación preliminar a una dependencia del Rectorado. En consecuencia, esto puede derivar en un juicio académico.

Antecedentes

Respecto de los antecedentes, Anís aseguró que "en el ámbito del protocolo, este profesor no tiene antecedentes", aunque aclaró que existen otras dos denuncias registradas en la facultad, pero vinculadas a diferentes docentes.

Es así que la investigación continuará en el ámbito administrativo universitario y, de acuerdo con los resultados, podría derivar en actuaciones posteriores a través de los mecanismos previstos por la institución.