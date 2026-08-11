Streaming, plataformas digitales y la nueva forma en que los argentinos consumen entretenimiento

En la última década el streaming y las plataformas digitales han ido dejando atrás la TV tradicional en todo el mundo. En Argentina, a pesar de los costos de los servicios de streaming, la revolución digital ha cambiado la forma en que los argentinos consumen entretenimiento. Con el tiempo, los usuarios no buscan solo programaciones más amplias sino servicios más accesibles.

Esto ha llevado a los usuarios a buscar alternativas contratando plataformas extranjeras con VPN. Así obtienen cuentas más económicas con programaciones más amplias. Si no se te había ocurrido, probá esta alternativa de acceso a tus plataformas favoritas, los detalles de la prueba gratuita están en el sitio de CyberGhost , una herramienta ideal para todos tus dispositivos, con la mayor calidad.

Entérate en este artículo cómo los argentinos consumen entretenimiento en plataformas digitales y streaming y cómo estas se adaptaron al nuevo ecosistema.

Aspectos claves de la transformación del entretenimiento en Argentina basado en streaming y plataformas digitales

De la TV tradicional al streaming

La pandemia marcó un antes y después en todo, incluso en las formas de entretenimiento. Ante la imposibilidad de llenar estudios de grabación con personal y actores, salas de cine y teatros, surgió la necesidad de un formato más libre: el streaming. Ese que no solo vio crear podcast desde cero , sino que dió alientos al cine, cuando venía en caída libre. Para 2025, en 53% de los hogares argentinos se consumía contenido por este medio, según ANCCOM, la agencia de noticias de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Otro dato interesante, que podemos contrastar con cifras de antes de la pandemia, es que el 83% de este consumo ocurre en pantallas de TV dentro del hogar. Mientras que antes lo hacía en los celulares o dispositivos móviles. Incluso YouTube, la meca del streaming, pasó a liderar como canal gratuito para las familias.

Nacimiento de los canales stream nativos

En esta era de la TV digital y los canales 24 horas “en vivo” en Argentina nacieron canales como LUZU TV y OLGA. Con contenido variado y agendas especialmente centradas en política, deportes y entretenimiento, se han convertido en los principales medios digitales de la nación , con mayor interacción y participación ciudadana.

Su público es principalmente menor a 35 años, por ende se reproduce mayormente en dispositivos móviles, apoyados por recortes de clips que se distribuyen en las redes sociales. Esto ha masificado el mensaje de su programación y su popularidad en las redes.

Audiencias interactivas

Uno de los aspectos que más atrae a las audiencias hacia el streaming es su carácter interactivo. La posibilidad de chatear con la comunidad o interactuar con los moderadores empodera al espectador y lo hace parte de su ecosistema. De hecho, las plataformas que reportan mayor crecimiento en Argentina en 2026 son las que brindan al usuario un rol protagónico.

Precisamente este es el desafío que enfrenta la TV tradicional Argentina. A pesar de muchos esfuerzos por crear esa conexión, integrarse en redes sociales y hacer el contenido más compartible, las audiencias prefieren la autenticidad y la libertad que ofrece la programación en streaming.

Diversificación de la publicidad

Desde que el streaming entró a los hogares, la forma de presentar y consumir publicidad se diversifica de manera infinita. Mientras los canales tradicionales dependen de la publicidad a través de sponsors directos, las plataformas tienen más de una forma de generar ingresos sostenidos.

La mayor ventaja para las audiencias es que ha crecido la variedad de servicios gratuitos de streaming con anuncios comerciales, como por ejemplo Pluto TV, Mercado Play y VIX.

Democratización de los formatos

El boom del streaming logró el salto de los dispositivos personales a los familiares. Pasamos de la creación de contenido en los móviles , al living en pantalla grande. Esto cambió además del formato, el tipo de contenido que consumimos y el acceso a él. Al mismo tiempo, incrementó el tiempo de pantalla de los espectadores en la vida diaria ya que en los nuevos formatos no dependemos del tiempo de carga, del uso de datos o de la visualización exclusiva.

En conclusión, el salto drástico hacia el streaming, plataformas digitales y la nueva forma en que los argentinos consumen entretenimiento ha generado un gran contraste. El consumo de contenidos más diversos y parrillas de programación más amplias son su mayor ventaja. Pero también el mayor tiempo en pantalla y la saturación de contenido juegan en contra. En este sentido, la TV tradicional tiene la gran tarea de capturar la atención de la audiencia moderna en un mercado tan competitivo como el argentino.