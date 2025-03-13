La Facultad de Humanidades brindará un curso para la creación de podcast

La Facultad de Humanidades presentó este jueves un taller de podcast para la producción de contenidos digitales sonoros que inicia el 28 de marzo.

“Podcast: herramientas para contar historias sonoras con celular”, es un talle dirigido a estudiantes, docentes y público en general. El curso tiene como objetivo que los participantes aprendan a convertir sus ideas en proyectos profesionales, destinado a público en general que quiera comercializar el formato, docentes que lo quieran implementar en el aula o productoras que estén iniciando en el mundo del podcast.

Se aprenderán sobre los distintos géneros y formatos, para poder elegir el que mejor se adapte a las necesidades de cada proyecto personal o grupal.

Serán ocho encuentros distribuidos en dos meses, donde los participantes recibirán formación teórico-práctica en planificación de producción, registro y edición de sonido, guión y distribución de contenido en redes sociales. También se trabajará en la creación de un kit de prensa para difundir los proyectos.

La primera y última clase serán presenciales. El resto en modalidad virtual, horario a acordar con las y los asistentes, que tendrán acompañamiento personalizado a través de tutorías.

El taller estará a cargo de la Licenciada en Comunicación Social Noelia Moreyra, maestranda en Comunicación Digital Interactiva y locutora local, quien además es profesora en Teoría y Técnica del Periodismo Audiovisual I.

La inscripción está abierta y el costo del curso es de 21.000 pesos.

Los interesados pueden anotarse a través del siguiente enlace: Formulario de inscripción.

Para más información, dirigirse al correo: [email protected] .