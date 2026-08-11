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CORTADA POR SEMANAS

Ante el descenso del río Uruguay, comenzaron a recuperar la costanera de Monte Caseros

El Municipio intensificó los trabajos de limpieza y retiro de residuos y ramas arrastrados por la creciente. Algunos sectores continúan cortados por la inundación.

Por El Litoral

Martes, 11 de agosto de 2026 a las 17:59
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La costanera en Monte Caseros permaneció cortada durante semanas por la crecida del río Uruguay. En los últimos días comenzó a descender y quedó al descubierto una gran cantidad de ramas y residuos que trajo el río a las costas montecasereñas. Algunos sectores continúan cortados por la inundación.

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Recuperación del espacio

Los equipos municipales trabajan en el retiro de ramas, residuos y otros elementos que fueron arrastrados por la creciente. El objetivo es recuperar progresivamente los espacios afectados y mejorar las condiciones de circulación en las zonas que ya fueron habilitadas.

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Desde el Municipio solicitaron a vecinos y conductores respetar las señalizaciones y las indicaciones establecidas en el lugar, especialmente en los sectores que todavía permanecen cortados debido a la inundación.

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Además, remarcaron la importancia de evitar el ingreso a las zonas restringidas para prevenir accidentes y preservar la seguridad. Las tareas continuarán durante los próximos días mientras avanza la recuperación de los espacios afectados por la creciente del río Uruguay.

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