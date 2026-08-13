Tras la crecida, el río Uruguay bajó y la costanera de Paso de los Libres quedó habilitada

La costanera de Paso de los Libres permaneció cerrada durante al menos tres semanas por la fuerte crecida del río Uruguay que produjo el desborde que cubría incluso la calzada. Con el agua a 6,46 metros, es decir, a un metro por debajo del nivel de alerta, comenzaron a despejar las ramas, residuos y barro que quedó en inmediaciones para habilitar la costa nuevamente.

La reapertura se concretó luego de que el nivel del río descendiera lo suficiente como para recuperar las condiciones necesarias para utilizar nuevamente el paseo costero. Actualmente, el río Uruguay permanece en bajante según los datos de Prefectura Naval Argentina, luego de superar el nivel de evacuación y tener durante semanas a familias evacuadas en los centros dispuestos por Defensa Civil.

Gentileza Municipalidad de Paso de los Libres

Antecedentes

La situación había sido especialmente complicada a fines de julio. El pasado 31 de julio, el río había alcanzado los 8,64 metros, superando el nivel de evacuación y obligando a evacuar a 29 personas pertenecientes a siete familias.

Aunque posteriormente el nivel comenzó a descender, las familias permanecieron evacuadas durante al menos tres semanas debido al riesgo de una nueva crecida. En aquel momento, el director de Defensa Civil de Paso de los Libres, Jorge Jiménez, en comunicación con El Litoral, había advertido que el comportamiento del río dependía en gran medida de las lluvias registradas en el sur de Brasil y no descartaba un nuevo repunte.

Con la bajante sostenida y el alejamiento del nivel de evacuación, una vez que el municipio termine de realizar la limpieza correspondiente se podrá disfrutar de la costanera como hace un mes atrás.

Situación en Monte Caseros

La situación también tuvo impacto en Monte Caseros, otra localidad correntina ubicada sobre el río Uruguay. Allí, la Costanera permaneció cortada durante semanas debido a la creciente, pero esta semana también fue habilitada.

Con el descenso del agua, comenzaron a quedar al descubierto ramas, residuos y otros elementos arrastrados por la corriente, que se acumularon en distintos sectores de la costa. Si bien algunos puntos continúan restringidos por los efectos de la inundación, la bajante permitió comenzar a recuperar progresivamente los espacios afectados.