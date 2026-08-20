Rescataron a una iguana que apareció de sorpresa frente a una escuela de Saladas

Una iguana fue rescatada luego de ser encontrada en la vía pública, frente a la Escuela N° 468 del barrio Estación de Saladas. El hallazgo ocurrió durante la tarde de este miércoles y fue advertido por vecinos de la zona.

Ante la presencia del animal, los vecinos actuaron con precaución y lo colocaron dentro de una caja para mantenerlo a resguardo hasta la llegada del personal especializado.

Tras recibir el aviso, integrantes de Bomberos de Saladas acudieron al lugar y procedieron a trasladar a la iguana, con el objetivo de devolverla posteriormente a su hábitat natural.

Protección de fauna silvestre

Desde el cuerpo de bomberos destacaron la actitud de los vecinos, que dieron aviso y colaboraron para proteger al ejemplar de la fauna silvestre.

Además, remarcaron la importancia de actuar con responsabilidad ante este tipo de situaciones, especialmente cuando se encuentran animales fuera de su hábitat.

En ese sentido, recomendaron no lastimar ni manipular innecesariamente a los animales silvestres y comunicarse con personal especializado para recibir asistencia y garantizar su protección.