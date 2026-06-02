La formación en Arte y Cultura regional presente en el Foro Innovart en Francia

En Campus France, de París, la formación e investigación en artes y ciencias de la cultura de la región fueron están representadas por el referente académico de la cultura regional, el decano Gabriel Romero; en compañía de la docente e investigadora María Nuñez Camelino.

Participaron hoy de la apertura del Foro Innovart. un programa de cooperación binacional entre Francia y Argentina en el que participan universidades argentinas y francesas.

FADyCC- UNNE lleva adelante un proyecto de una plataforma multimedia en arte, ciencia y tecnología en conjunto con UNTREF- Argentina y la Universidad de la Rochelle- Francia.

“Es para todo el nordeste argentino sumamente importante darle continuidad, seguimiento y constancia a estos proyectos de vinculación que nos permiten generar más y mejores herramientas para la profesionalización de nuestra cultura, y la difusión del arte regional”, expresó Gabriel Romero tras la jornada parisina de hoy.

Acompañó en esta misión institucional al Decano, la Secretaria de Investigación, Posgrado e Vinculación e Innovación Tecnológica de FADyCC, Prof. María Nuñez Camelino.

En la jornada se debatieron temas vinculados a la pedagogía en el arte y el desafío del uso de la IA en la cultura. Así mismo, se realizaron balances y seguimientos de los planes de trabajo determinados para este periodo del programa.