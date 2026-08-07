Hojas de mandioca: estudian su potencial como alimento proteico y económico para el ganado

Las hojas de mandioca podrían convertirse en una alternativa para la alimentación animal debido a su elevado contenido de proteína bruta. Así lo determinó un estudio realizado por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), que analizó diferentes cultivares y momentos de corte para conocer el potencial forrajero del cultivo.

La mandioca (Manihot esculenta Crantz) es una especie tradicional de la región, utilizada principalmente por sus raíces para el consumo humano y la industria. Sin embargo, sus hojas también presentan características que permiten aprovecharlas como alimento para el ganado.

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El trabajo evaluó el contenido de proteína bruta del tercio superior de las plantas, compuesto por láminas foliares, pecíolos y tallos. Para ello, se analizaron 11 cultivares de mandioca y se realizaron cortes en abril y diciembre.

Las muestras fueron separadas en sus distintas fracciones vegetales, secadas y procesadas para determinar su contenido de nitrógeno. A partir de ese valor se calculó la concentración de proteína bruta.

Las hojas fueron la parte con mayor contenido proteico

Los resultados mostraron diferencias importantes entre las distintas partes de la planta. En promedio, las láminas foliares presentaron un 26% de proteína bruta, mientras que los tallos alcanzaron un 6,95% y los pecíolos un 5,86%.

Además, en la mayoría de los cultivares analizados, los valores de proteína fueron mayores en las muestras obtenidas durante el corte de abril. La tendencia se mantuvo en las tres fracciones vegetales estudiadas.

Los investigadores señalaron que estos resultados evidencian una posible influencia estacional sobre la calidad proteica del follaje de mandioca.

Entre los cultivares estudiados, “Amarilla Molina” se destacó particularmente en el corte de diciembre. En ese momento registró los valores más altos de proteína en las tres partes analizadas y superó el 30% de proteína bruta en las láminas foliares.

Las diferencias encontradas entre variedades y fechas de corte podrían permitir seleccionar y manejar el cultivo de acuerdo con su utilización como recurso forrajero.

Una alternativa para aprovechar un descarte productivo

Desde el equipo de investigación explicaron que conocer el aporte proteico de cada cultivar y su variación según la época de corte puede ayudar a definir estrategias para utilizar el follaje de mandioca en la alimentación animal.

La ingeniera agrónoma Miriam Porta destacó que la información obtenida permite planificar distintas formas de aprovechamiento, ya sea mediante el suministro del material en fresco o su conservación como silo o heno.

Uno de los objetivos es, además, revalorizar un material que habitualmente termina siendo descartado cuando la mandioca se cultiva principalmente para aprovechar sus raíces.

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El aprovechamiento de las hojas podría representar una alternativa accesible para productores ganaderos que necesitan fuentes de alimentación de menor costo. En ese sentido, el equipo promueve analizar sistemas de producción de mandioca con una mayor densidad de plantación y orientados específicamente a la obtención de forraje.

Un trabajo que vincula investigación y producción regional

El estudio forma parte del proyecto de investigación “Sistemas de Producción y Agregación de Valor en Cultivos Industriales Regionales II”, integrado por las ingenieras agrónomas Miriam Porta, Claudina Hack y Ángela Burgos y financiado por la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la Unne.

El trabajo fue desarrollado por el Grupo de Investigación “Sistemas de Producción y Usos Alternativos de Cultivos Regionales”, con la participación de docentes de las cátedras de Cultivos III, Forrajicultura y Zootecnia, además de profesionales y laboratorios del Instituto Agrotécnico Pedro Fuentes Godo de la Facultad de Ciencias Agrarias.

El grupo mantiene además una vinculación con el sector productivo para promover la incorporación de este aprovechamiento entre los productores.

“La mandioca representa un cultivo tradicional representativo de la región”, señaló Porta, quien destacó que el objetivo del equipo es generar conocimientos que permitan visibilizar los distintos usos que puede tener la planta, entre ellos su utilización como recurso forrajero.

Con información de la Unne